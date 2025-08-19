자소설닷컴, 공채 시즌 ‘2025 하반기 합격로드' 캠페인 진행

리멤버앤컴퍼니(각자대표 최재호, 송기홍)가 운영하는 국내 최대 신입 채용 플랫폼 ‘자소설닷컴’이 하반기 공채 시즌을 맞아 ‘2025 하반기 합격로드’ 캠페인을 전개한다고 19일 밝혔다.

이번 ‘2025 하반기 합격로드’ 캠페인은 취업준비생들이 실전에 활용할 수 있도록 채용 전 단계에 맞춰 가장 필요한 핵심 자료 3종을 제공한다. 공개되는 자료는 ▲대기업 직무분석 리포트 ▲합격비법 자기소개서 ▲대기업 면접 질문집으로, 취준생들이 직무를 정하는 단계부터 실제 서류 작성, 면접 등 공개 채용 전형에 맞춰 참고할 수 있는 실전형 가이드다.

자소설닷컴은 하반기 공채 전형 일정을 고려해 자료를 순차 공개할 예정이다. 먼저, 현직자들이 직접 검증한 ‘대기업 직무분석 리포트’가 선공개된다. ▲경영기획/전략 ▲마케팅 ▲인사 ▲MD 4개의 대표 인문계열 직무와 ▲생산기술 ▲생산관리 ▲품질 3개의 이공계열 직무를 다뤘다.

특히, 이번 리포트는 취업을 준비하는 자소설닷컴 회원들에게 실질적인 도움을 주고자 실제 현직자인 리멤버 회원들이 적극 참여했다는 점에서 의미가 크다. 리멤버 회원들이 직접 현업에서 요구하는 역량과 커리어 비전 등 현실적인 조언을 담아 취준생들의 직무 이해도를 크게 높여주고자 했다.

오는 8월 29일부터는 ‘합격비법 자기소개서’ 총 15종이 차례로 공개된다. ▲엔터테인먼트 ▲자동차 ▲금융 등 주요 산업의 특성을 반영한 자소서와 함께 ▲경영기획/전략 ▲마케팅 ▲R&D(연구개발) 등 핵심 직무에 맞춘 자소서를 더해 산업별·직무별 맞춤형 자료로 구성했다. 자소설닷컴은 서류 합격의 당락을 좌우하는 자기소개서 작성을 막막해하는 취준생들을 위해 양질의 샘플을 직접 참고할 수 있도록 13년차 대기업 현직자가 노하우를 담아 제작한 예시 자소서를 제공해 자소서 작성 방향을 제시하고 자신감을 북돋아 주고자 가이드를 공개한다고 설명했다.

합격의 최종 관문인 면접 전형을 위한 ‘대기업 면접 질문집’도 다음달 22일부터 배포 예정이다. 취준생들이 최종 합격을 위한 면접 실전 훈련을 할 수 있도록 주요 대기업의 기출 질문을 한곳에 모았다. 그 과정에서 예상치 못한 질문에 당황하지 않고 자신의 역량을 온전히 어필할 수 있도록 실전 준비를 돕고자 한다.

하반기 공채를 위해 자소설닷컴이 공개하는 모든 자료는 자사 회원이라면 누구나 홈페이지를 통해 무료로 다운로드 받을 수 있다. 이 외에도 자소설닷컴은 주요 기업 채용 일정 확인부터 자기소개서 작성 지원, 실시간 경쟁률 등 데이터 기반의 서비스를 통해 취준생들이 보다 전략적이고 체계적으로 취업을 준비할 수 있는 환경을 제공하고 있다.

리멤버앤컴퍼니 자소설마케팅팀 이선정 팀장은 “최근 많은 취준생들이 생성형 AI의 도움을 받아 취업 고민을 해결하듯 자소설닷컴 역시 가장 신뢰할 수 있는 파트너로서 취준생들의 성공적인 취업을 돕고자 이번 캠페인을 기획했다”면서 “어디서부터 준비를 시작해야 할지 막막함을 느끼는 취준생들에게 자소설닷컴이 제공하는 실전 자료들이 가장 확실한 길잡이가 되어 취업 성공의 도움을 줄 수 있기를 바란다”고 밝혔다.