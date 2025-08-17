W컨셉 "올가을 패션 트렌드 ‘메시걸’...프리쇼 연다"

패션 플랫폼 W컨셉이 올가을 패션 트렌드 키워드로 ‘메시걸(Messy Girl)’이 떠오르고 있다고 17일 밝혔다.

메시걸은 ‘흐트러진(Messy)’과 ‘소녀(Girl)’의 합성어로, 완벽함보다는 본연의 매력과 자연스러움을 강조하는 패션을 의미한다. Y2K 트렌드와 연계해 흐트러진 헤어 스타일이나 빈티지한 패션 아이템의 믹스매치 스타일링을 통해 무심한 듯 개성 있는 분위기를 연출하는 점이 특징이다.

실제로 W컨셉에서는 ‘메시걸’과 관련한 가을 신상품이 많이 출시되고 있다. 레더 재킷, 롱스커트 등이 대표적이다. 이외에도 가을 분위기에 맞춰 ‘차분한 컬러매치’, ‘모노톤 스타일링’도 인기를 끌 것으로 전망한다.

W컨셉 25FW 행사 프리쇼

W컨셉은 오는 18일부터 31일까지 이러한 패션 트렌드를 확인해볼 수 있는 ‘프리쇼’ 행사를 개최한다. 주요 브랜드의 25년 가을∙겨울(FW) 컬렉션과 플랫폼 단독으로 선공개하는 의류, 가방, 잡화 등 신상품을 소개한다. W컨셉의 감각으로 제작한 패션 화보와 숏폼 영상도 다수 선보여 트렌드와 스타일링 노하우도 확인할 수 있다.

이번 프리쇼에는 던스트, 시야쥬, 루에브르, 으네, 르메메, 이이에, 렉켄 등 265개 브랜드가 참여한다. 프리쇼를 기념해 전 카테고리에 적용할 수 있는 최대 14% 할인쿠폰 등 쿠폰팩 4종을 지급한다.

W컨셉 관계자는 “가을 옷 장만에 나서는 고객을 위해 트렌드를 미리 만나볼 수 있는 행사를 선보인다”며 “자연스러움을 추구하는 고객이 증가함에 따라 하반기에는 무심하면서도 시크한 분위기의 메시걸 스타일링이 인기를 끌 것”이라고 말했다.