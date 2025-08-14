말레이시아에 ‘베베핀 키즈카페’ 생겼다

글로벌 패밀리 엔터테인먼트 기업 더핑크퐁컴퍼니(대표 김민석)가 말레이시아에 첫 ‘베베핀 키즈카페’를 오픈하며 동남아 시장 공략을 가속화한다고 14일 밝혔다.

말레이시아는 핑크퐁과 아기상어를 비롯한 K콘텐츠에 대한 인지도와 선호도가 높고, 유튜브·OTT를 통한 소비가 활발하다. 젊은 인구 비중이 높으며 가족 중심의 여가·체험 문화가 발달해 오프라인 체험 공간 수요도 크다. 여기에 싱가포르·인도네시아·태국 등 인접국 접근성이 뛰어나 동남아 시장의 새로운 거점으로 주목받고 있어, 더핑크퐁컴퍼니는 이와 같은 지리적·문화적 강점을 기반으로 현지 시장 공략에 속도를 높이고 있다.

이번에 오픈하는 베베핀 키즈카페는 더핑크퐁컴퍼니 IP(지식재산권)를 적용한 말레이시아 내 9번째 키즈카페이자, 베베핀 브랜드 첫 매장으로, 조호르바루의 대형 쇼핑몰 ‘미드밸리 사우스키몰(The Mall, Mid Valley Southkey)’에 들어선다. 약 125평 규모의 매장에는 인기 캐릭터 핀·보라·브로디 3남매를 테마로 한 9개 놀이시설과 6개 미니게임 등 다양한 체험 콘텐츠가 마련돼 현지 가족 고객의 기대를 모으고 있다. 싱가포르에서 차로 약 1시간 거리에 위치해 인근 국가 방문객 유입도 기대된다.

또한, 더핑크퐁컴퍼니는 말레이시아 내 100개 매장을 운영 중인 이마트24와 협업해 ‘핑크퐁 아기상어’ 캐릭터를 적용한 콜라보레이션 편의식을 출시했다. 주요 메뉴는 까르보나라 떡볶이, 딸기크림치즈호떡, 삼각김밥 등이며, K콘텐츠와 K푸드를 동시에 알린다는 전략이다. 해당 제품은 이마트24 말레이시아 100호점인 ‘코타다만사라점’에서 우선 선보였으며, 향후 말레이시아 전 지점으로 확대될 예정이다.

더핑크퐁컴퍼니는 디지털 채널을 통한 현지 팬덤 확대에도 속도를 내고 있다. 2025년 8월 기준, 말레이시아 지역에서의 더핑크퐁컴퍼니 유튜브 채널 누적 조회수는 41억 4천500만 뷰, 누적 시청 시간은 2억2천만 시간을 돌파했다. 이는 더핑크퐁컴퍼니 전체 유튜브 채널 조회수 기준으로 Top10 국가에 드는 성과다. 이에 힘입어 오는 9월 11일 말레이시아와 브루나이에서 영화 ‘베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험’을 개봉하고, 다채로운 오프라인 행사로 현지 소비자 접점을 확대할 예정이다.

더핑크퐁컴퍼니 관계자는 “말레이시아 첫 베베핀 키즈카페 오픈은 해외 팬들과 더 가까워질 수 있는 계기이자 글로벌 IP 영향력을 한층 강화하는 기회”라며 “앞으로도 디지털과 오프라인을 결합한 현지 맞춤형 전략으로 동남아 시장에서 브랜드 경험을 확대해 나가겠다”고 말했다.