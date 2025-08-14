올리브영N 성수, K뷰티·K팝 성지로..."글로벌 팬덤 잡는다"

K뷰티 대표 플랫폼 올리브영의 혁신 매장 ‘올리브영N 성수’가 K컬처 팬덤을 위한 복합공간으로 진화하고 있다. 입점 브랜드 팝업스토어와 글로벌 앰버서더 초청 행사, K팝 아티스트 신보 발매 이벤트까지 진행하며 국내외 MZ세대의 ‘성지’로 자리매김하는 모습이다.

14일 관련업계에 따르면 올리브영N 성수 매장 1층의 팝업스토어 전용 공간 ‘트렌드팟 바이 올리브영 성수’에서는 매달 신상품 출시나

컬래버레이션 기념 행사가 열린다.

이날은 성분제일주의 글로벌 스킨케어 브랜드 성분에디터가 첫 브랜드 컨셉 스토어 ‘Catch Your Skin(캐치 유어 스킨)’을 열었다.

성분에디터 모델 세븐틴 버논 (사진=지디넷코리아)

이 브랜드 컨셉 스토어는 피부 고민을 잡고, 개인 맞춤 제품을 큐레이팅받을 수 있는 체험형 공간이다. 대표 제품 ‘그린토마토 NMN 포어 리프팅 크림’을 비롯해 다양한 제품을 직접 체험할 수 있으며, 3만원 이상 구매 고객을 대상으로 럭키드로우와 한정판 포켓몬 굿즈 증정 이벤트도 진행한다.

행사 첫날인 13일에는 성분에디터 모델인 세븐틴 버논이 매장을 방문해 포토콜을 진행하고, 제품 추천을 받는 등 팬들과 만났다.

올리브영 N성수 내에 있는 카페 (사진=지디넷코리아)

지난 4월에는 스킨케어 브랜드 '이니스프리'가 팝업스토어를 열고, 브랜드 모델인 걸그룹 아이브의 멤버 장원영을 올리브영N 성수로 초청했다.

헤어케어 브랜드 '닥터포헤어'도 협업상품을 출시한 기념으로 지난 6월 유튜버 빠더너스와 함께 올리브영N 성수를 찾았다. 닥터포헤어의 '쿨링이스케이프' 팝업스토어는 두피 온도를 측정하고 다양한 미션을 수행하는 체험형 공간으로 구성됐다.

올리브영은 성수 매장 2층의 'K-POP NOW'존에서 K팝 아티스트의 신보 발매를 기념하는 팝업스토어를 진행하고, 한정판 포토카드 증정 등 이벤트를 통해 글로벌 팬들의 관심까지 모으고 있다.

올리브영N 성수 2층 K팝 나우 매장 (사진=지디넷코리아)

솔로 아티스트 전소미는 지난 11일 'Chaotic & Confused' 앨범 발매일에 맞춰 팝업스토어를 열고 팬들과 함께 앨범을 감상하는 특별한 이벤트를 진행할 장소로 올리브영N 성수를 낙점했다.

소속사 측은 "서울을 대표하는 핫플레이스로 떠오른 성수동, K컬처를 찾는 글로벌 관광객들이 모여드는 문화복합공간인 올리브영N 성수가 전소미의 새 음악을 소개하기에 최적의 장소라고 판단했다"면서 "이번 팝업 스토어가 국내 팬분들에게는 즐거움과 편리함을, K팝과 K뷰티를 사랑하는 글로벌 팬분들에게는 다양한 경험을 공유할 수 있는 기회가 되기를 바란다"고 밝혔다.

관련기사

올리브영N 성수 2층 K팝 나우 매장 (사진=지디넷코리아)

올리브영은 성수·명동·홍대 등 일부 오프라인 지점과 온라인몰에서 K팝 앨범 팝업스토어를 상시 운영 중이다. 여기서 판매되는 앨범은 아티스트의 음반 판매 실적에도 반영된다.

올리브영 관계자는 "성수는 현재 서울을 대표하는 상권인 만큼, 글로벌 MZ세대 소비자가 'K뷰티의 성지'로 꼽히는 올리브영 매장을 방문한다"면서 "뷰티 브랜드는 물론, K라이프스타일 브랜드와 K팝 아티스트까지 고객과 소통하는 행사를 진행하기 위해 올리브영N 성수를 찾고 있다"고 말했다.