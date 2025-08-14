NS홈쇼핑, 모바일 전용 쇼핑 서비스 '숏딜' 출시

NS홈쇼핑은 자사 앱에서 숏폼 콘텐츠 ‘숏딜’ 서비스를 13일부터 시작했다고 밝혔다.

‘숏딜’은 오픈 커머스형 숏폼 영상을 통해 앱 내 체류 시간을 확대하고, ‘목적형 쇼핑’과 함께 ‘발견형 쇼핑’ 경험을 강화한 것이 특징이다.

‘숏딜’은 기존 숏폼처럼 방송을 단순 편집한 것이 아니라, 상품 특성에 맞춰 기획·촬영·제작한 맞춤형 영상이다.

최근 소비자들은 TV뿐 아니라 모바일과 SNS를 통해 짧고 직관적인 영상으로 상품 정보를 접하는 데 익숙해졌다. NS홈쇼핑은 이러한 트렌드에 맞춰 약 30초 분량의 영상을 시청한 뒤, 마음에 드는 상품이 있으면 링크를 눌러 구매 페이지로 바로 이동해 즉시 결제할 수 있도록 했다.

관련기사

이렇게 영상과 구매를 자연스럽게 연결해 시청이 곧 구매로 이어지도록 설계했다. 기존 숏폼 콘텐츠가 1시간 방송을 단순히 30초로 편집하는 데 그치는 반면, NS홈쇼핑은 상품에 최적화된 스토리텔링과 연출로 차별화된 쇼핑 경험을 제공한다.

NS홈쇼핑 앱에서 숏딜 오픈

NS홈쇼핑 TV콘텐츠사업본부장 정유찬 이사는 “NS홈쇼핑의 ‘숏딜’은 고객이 예상치 못한 상품을 발견하는 즐거움과, 마음에 드는 상품을 즉시 구매할 수 있는 편리함을 함께 제공하는 숏폼 콘텐츠”라며, “이번 오픈을 통해 더 많은 고객이 앱에서 새로운 상품과 다양한 혜택을 경험하길 기대한다. 앞으로도 모바일과 영상 콘텐츠를 결합해 한층 확장된 쇼핑 경험을 선사하겠다”고 말했다.