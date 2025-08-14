SK스토아, ‘바른투어 샤먼 여행 패키지’ 판매 방송...개그맨 김준호 출연

SK스토아(대표 양맹석)는 최근 여행객들 사이에서 중국 여행에 대한 관심이 높아지자 ‘바른투어 프리미엄 샤먼 여행 패키지’ 상품을 판매한다고 14일 밝혔다.

볼거리가 풍부한 중국 샤먼 지역을 대한항공 직항 왕복 노선을 이용하며 전 일정 5성급 호텔에서 숙박하는 프리미엄 상품으로 구성된 것이 특징이다. 3박 4일 동안 샤먼 속 작은 유럽 ‘구랑위 섬’, 세계문화유산에 등재된 토루 등 샤먼 명소를 모두 여행한다.

먼저 구랑위 섬에서는 왕복 페리 및 전동차를 타고 ‘숙장화원’, ‘피아노박물관’, ‘일광암’ 등 명소를 관광한다. 이튿날에는 샤먼 시내로 이동해 건축 양식이 독특해 고대 아파트로 불리는 ‘남정토루’를 둘러보고 가장 오래된 토루인 ‘유창루’, 살아 있는 박물관으로 불리는 ‘탑하촌’ 등을 여행한다.

SK스토아_바른투어 샤먼 여행 상품

3일차에는 약 1100년의 역사를 갖고 있는 ‘남보타사’를 방문하고 샤먼의 대표적인 미식 거리인 ‘증조안 거리’, 아기자기한 카페가 모여 있는 ‘샤포웨이 예술 거리’ 등을 여행하는 것으로 구성됐다.

특히 이 상품은 최근 샤먼 여행을 다녀온 개그맨 김준호가 방송에 출연한다. 직접 경험한 샤먼 지역 주요 관광지에 대해 상세하게 소개할 뿐만 아니라 특유의 코믹한 설명을 더해 보는 재미까지 더한다는 계획이다.

SK스토아가 오는 17일 오후 10시 21분 방송을 통해 선보이는 ‘바른투어 프리미엄 샤먼 여행 패키지’ 상품은 59만9천원 단일가 상품으로 구성됐다. 다음달 1일부터 12월 30일까지 출발 가능하다. 추석 연휴 등 일부 일정은 제외된다.

신희권 SK스토아 커머스사업본부장은 ”최근 중국 여행에 관심을 갖는 소비자가 늘고 있어 해당 상품을 선보이게 됐다”며, “특히 샤먼 여행을 경험한 개그맨 김준호씨의 재치를 더한 설명으로 고객들이 이번 여행 방송을 더욱 즐겁게 접할 것”이라고 말했다.