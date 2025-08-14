호갱노노, 실시간 피드 기반 커뮤니티 ‘호갱노노 이야기’ 출시

직방(대표 안성우)이 운영하는 아파트 종합 정보 플랫폼 호갱노노가 ‘살아본 이야기’ 콘텐츠를 중심으로 이용자 커뮤니티 서비스를 새롭게 개편해 선보인다고 14일 밝혔다.

‘살아본 이야기’는 실거주자의 생생한 후기와 생활 정보를 담은 호갱노노의 핵심 커뮤니티 서비스로 전체 이용자의 60% 이상이 활용할 만큼 이용자 참여도가 높다. 이번 개편으로 서비스 메인 화면에 신설된 ‘이야기’ 탭에서 ‘살아본 이야기’를 포함한 다양한 이용자 후기를 바로 탐색할 수 있게 됐다.

‘이야기’ 탭은 ▲살아본 이야기 ▲부동산 이야기 ▲부동산 칼럼까지 총 3개 코너로 구성된다. 새롭게 추가된 ‘부동산 이야기’는 기존 실거래 랭킹 하단에 있던 이야기 게시판을 재정비한 공간으로 이용자들이 직접 작성한 거래 경험, 중개 노하우, 지역 정보 등이 자유롭게 공유된다.

또한 김은선 직방 빅데이터랩장을 포함한 부동산 전문가가 직접 집필하는 ‘부동산 칼럼’이 신규 콘텐츠로 추가된다. 시장 동향, 지역별 이슈, 인기 단지 분석 등 실수요자에게 실질적인 도움이 되는 주제가 다뤄질 것으로 예상된다. ‘호갱노노 이야기’의 모든 콘텐츠는 SNS 피드 형식으로 구성돼 모바일 앱과 웹사이트에서 손쉽게 열람 가능하다.

직방 안성우 대표는 “이번 개편은 누구나 쉽고 빠르게 실거주 정보를 확인하고, 다양한 관점의 이야기를 접할 수 있도록 콘텐츠 접근성을 높이는 데 주안점을 뒀다”며 “앞으로도 콘텐츠 경쟁력을 높이고 이용자가 모두 만족할 수 있는 플랫폼을 구축해 나가겠다”고 말했다.