李대통령, 23일 이시바 총리와 한일정상회담

대미·대일 특사단 파견 않기로

디지털경제입력 :2025/08/13 16:29    수정: 2025/08/13 16:34

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

이재명 대통령이 한미 정상회담 일정에 앞서 23일부터 이틀간 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 한일정상회담을 갖는다.

강유정 대변인은 13일 오후 용산 대통령실 브리핑에서 “이 대통령이 미국 방문에 앞서 23~24일 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상회담 및 만찬 일정을 가질 예정”이라고 밝혔다.

강 대변인은 “양국 정상은 지난 6월 셔틀외교를 조속히 재개하기로 합의했다”며 “이번 방일을 통해 양 정상 간 개인적 유대 및 신뢰 관계가 더욱 깊어지길 기대한다”고 말했다.

관련기사

이어, “회담을 통해 한일 정상은 양국 간 미래지향적 협력 발판을 공고히 하고, 한일 및 한미일 공조 강화는 물론 역내 평화 안정, 지역 및 글로벌 이슈에 대해 허심탄회하게 의견을 나누게 될 것”이라고 덧붙였다.

강 대변인은 또 “대통령의 방미와 방일이 확정됨에 따라 그간 검토 및 협의해 왔던 대미 대일 특사단 파견은 자연스럽게 추진하지 않게 됐다”고 설명했다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
이재명 대통령 한일정상회담

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

이재명 정부, 'AI 기본사회' 선언…"AI·에너지 고속도로로 新성장 견인"

비만치료제 '위고비' 가격 40% 인하…"한국만 적용"

홈플러스, 15개 점포 문 닫는다…생존경영 체제 돌입

내년 HBM '완판' 자신한 마이크론…성과급 갈등 빚는 SK하이닉스

ZDNet Power Center