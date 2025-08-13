李대통령, 23일 이시바 총리와 한일정상회담

이재명 대통령이 한미 정상회담 일정에 앞서 23일부터 이틀간 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 한일정상회담을 갖는다.

강유정 대변인은 13일 오후 용산 대통령실 브리핑에서 “이 대통령이 미국 방문에 앞서 23~24일 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상회담 및 만찬 일정을 가질 예정”이라고 밝혔다.

강 대변인은 “양국 정상은 지난 6월 셔틀외교를 조속히 재개하기로 합의했다”며 “이번 방일을 통해 양 정상 간 개인적 유대 및 신뢰 관계가 더욱 깊어지길 기대한다”고 말했다.

이어, “회담을 통해 한일 정상은 양국 간 미래지향적 협력 발판을 공고히 하고, 한일 및 한미일 공조 강화는 물론 역내 평화 안정, 지역 및 글로벌 이슈에 대해 허심탄회하게 의견을 나누게 될 것”이라고 덧붙였다.

강 대변인은 또 “대통령의 방미와 방일이 확정됨에 따라 그간 검토 및 협의해 왔던 대미 대일 특사단 파견은 자연스럽게 추진하지 않게 됐다”고 설명했다.