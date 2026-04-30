KT, 5월 가정의달 앞두고 네트워크 특별 점검

KT난 5월 가정의달과 연휴를 앞두고 전국 주요 나들이 명소를 중심으로 네트워크 특별 점검에 나섰다고 30일 밝혔다.

연휴 기간 트래픽 증가에 대비해 통신 품질을 선제적으로 점검하는 한편, 가입자 보호 서비스 운영 상태도 함께 살핀다.

KT는 국립중앙박물관을 비롯해 유원지, 공원, 휴양림 등 연휴 중 방문객 증가가 예상되는 약 500여 곳을 대상으로 통화 품질 최적화 작업과 무선 네트워크 상태 점검을 진행했다.

지역 축제 현장 등 대규모 인파가 몰리는 장소엔 트래픽을 예상해 인근 기지국 용량을 사전 조정하고, 필요시 이동식 기지국을 현장에 투입할 수 있도록 준비한다.

연휴 기간엔 과천 네트워크 관제 센터를 중심으로 24시간 특별 관제 체계를 운영한다. 전국 트래픽 증가나 장애 발생 상황을 실시간으로 모니터링하고 이상 징후가 발생할 경우 즉각 조치할 수 있는 비상 대응 체계에 돌입할 계획이다.

KT 직원들이 국립중앙박물관에서 5월 연휴에 관람객이 몰릴 것을 대비해 통신 품질을 선제적으로 점검하고 있다. (사진=KT)

아울러 가족 단위 이동이 늘어나는 연휴 특성을 고려해 위치 확인 서비스도 안정적으로 운영한다. KT는 기지국, GPS, 와이파이(WiFi) 신호를 결합한 정밀 위치 측위 기술 ‘엘사’를 기반으로 인파가 몰리는 상황에서도 위치 정보를 정확하게 파악할 수 있는 시스템을 가동하고 있다.

관련기사

연휴 기간을 노린 보이스피싱과 불법 스팸 피해 예방을 위해 스팸 모니터링과 차단 활동도 지속한다. KT는 자체 개발한 ‘AI 클린메시징시스템’을 통해 악성 URL이 포함된 문자나 의심스러운 발신 패턴을 분석하고 불법 스팸으로 판단되는 경우 선제적으로 차단해 가입자 피해를 예방하고 있다.

정선일 KT 네트워크운용혁신본부 상무는 “연휴 기간에도 통신망 상태를 지속 확인해 가입자 불편이 최소화되도록 노력하겠다”고 말했다.