KT, '온지기' 2기 파트너스데이 개최

KT는 KT 온지기 2기 파트너스데이를 열었다고 24일 밝혔다.

KT 온지기는 ‘IT로 세상을 따뜻하게 만드는 사람들’이라는 의미를 담은 KT 공식 크리에이터 파트너다. 디지털 환경에서 가입자와의 양방향 소통을 강화하기 위해 기획됐다. KT의 다양한 상품 정보와 소식을 디지털 콘텐츠로 제작해 온라인에 소개한다.

지난 23일 서울 중구 페럼타워 페럼홀에서 열린 행사에선 온지기 2기 크리에이터 100명이 참석해 1기 우수 활동 사례를 공유하고, 2기 활동 방향을 소개했다.

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KT 온지기 2기 파트너스데이 행사에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (사진=KT)

각 크리에이터 전문성을 살린 콘텐츠 제작 방향에 대한 논의도 이어졌다. 온지기 2기는 오는 12월까지 활동한다.

김영걸 KT 커스터머사업본부 상무는 “다양한 통신 상품을 가입자 눈높이에 맞춰 소통하는 것이 중요하다”며 “온지기를 비롯한 다양한 활동을 통해 가입자 목소리에도 귀를 기울이겠다”고 말했다.