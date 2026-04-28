KT, 영화·애니메이션 VOD 구매시 경품 추첨

KT는 5월 가정의달을 맞아 IPTV '지니TV'에서 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠와 경품 이벤트를 마련했다고 28일 밝혔다.

먼저 영화 ‘왕과 사는 남자’ VOD 출시를 기념해 소장용 구매 가입자 전원에게 3000원 쿠폰을 제공하고, 추첨을 통해 프리미엄 한옥 호텔 ‘영월 더 한옥 헤리티지’ 숙박권(5명), 5성급 강릉 ‘씨마크 호텔’ 숙박권(5명), GS칼텍스 주유권 5만원권(50명) 등을 지급한다. 이벤트는 4월29일부터 5월5일까지다.

애니메이션 콘텐츠 이벤트도 진행된다. ‘호퍼스’ VOD 구매 고객 중 1600명을 추첨해 ‘비버 키링’ 굿즈를 제공한다. 지니 TV 오리지널 드라마 ‘허수아비’ 시청 가입자를 대상으론 LG 퓨리케어 공기청정기(3명)와 GS칼텍스 상품권 3만원권(30명)을 제공한다.

사진=KT

아울러 홈 화면에서 가족 전용 특집관을 운영한다. ‘아바타: 불과 재’, ‘끝장수사’ 등 최신 영화와 인기 드라마, ‘악마는 프라다를 입는다’, ‘슈퍼마리오 브라더스’ 등 재관람 콘텐츠를 마련했다.

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키즈 콘텐츠도 확대됐다. ‘지니 TV 키즈랜드’에선 어린이날을 맞아 ‘잔망루피’ 패키지 구매 가입자 대상 경품 이벤트를 진행하고, ‘뽀로로’, ‘핑크퐁’, ‘캐치! 티니핑’ 등 인기 콘텐츠 2000여편을 무료 제공한다.

오프라인 체험 행사도 마련했다. KT는 5월4일부터 이틀간 서울시청 앞 광장에서 국제 아동도서상 ‘2026 볼로냐 라가치상’ 수상작 ‘상상금지!’ 상영회를 연다.