KT, 설 맞아 지니TV 특집관 열고 경품 이벤트 쏜다

KT가 설 연휴를 맞이해 지니TV에서 다양한 특집관을 마련했다.

먼저 13일부터 22일까지 열흘간 설 특집관 ‘볼 건 지니 TV에 다 있다’를 운영한다. 특집관에서는 ‘하트맨’, ‘아나콘다(2025)’, ‘프리랜서’, ‘프로젝트 Y’, ‘송 썽 블루’, ‘뽀로로 극장판: 스위트캐슬 대모험’ 등 최신 영화 총 20편을 만나볼 수 있다.

설 특집관 이용자 대상으로 ‘2026명분께 드리는 복주머니 영화 이벤트’도 진행한다. VOD를 1편 이상 구매하면 추첨을 통해 세라젬 최신형 안마의자와 정관장 에브리타임 롱기스로 구성된 설날 효도 패키지, 소피텔 앰배서더 서울 숙박과 조식이 포함된 발렌타인 데이트 패키지, 에어팟 프로 3세대 등을 증정한다.

22일까지 ‘주토피아2’를 구매하면 마우스와 롤케이크 등 400명에 추첨을 통한 한정 굿즈가 제공된다.

이와 함께 ‘모든G’ 이벤트를 22일까지 진행한다. 모든G 설 특집관 콘텐츠를 매일 시청하고 응모하면 추첨을 통해 비스포크 스팀 로봇청소기, 비스포크 에어드레서, 필립스 커피머신 등을 받을 수 있다.

최광철 KT 미디어플랫폼사업본부장은 “이번 설특집 이벤트는 온 가족이 명절 연휴를 더욱 즐겁게 보낼 수 있도록 풍성한 콘텐츠와 경품 혜택을 준비했다”며 “지니 TV는 앞으로도 최신 영화부터 어린이 콘텐츠까지 한 화면에서 가장 편리하게 감상할 수 있는 IPTV 플랫폼이 되도록 노력하겠다”라고 말했다.