KT–신화테크, 건설·산업현장 스마트 안전관리 업무협약

KT 서부법인고객본부는 신화테크와 건설·산업현장 안전관리 분야의 전략적 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

협약식은 지난 10일 서울 여의도 KT 코켐빌딩에서 진행됐다. 이재만 KT 상무와 김태환 신화테크 대표 등 양사 주요 관계자가 참석해 협력 방안을 논의했다.

양사는 이번 MOU에서 가입자 수요 기반 AI 스마트 안전관리 솔루션 개발, 솔루션 현장 적용 확대, 스마트 안전 관련 신규 사업 발굴 등을 수행하기로 했다.

김몽룡 KT 서부법인고객본부 본부장은 "양사의 기술과 경험이 결합되면 건설·산업현장에 더욱 혁신적인 안전관리 서비스를 제공할 수 있을 것"이라며 "빠르게 성장하는 스마트 안전관리 시장에서 KT의 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.