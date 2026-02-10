KT, 새 CEO와 정보보안 TF 꾸린다

KT가 지난해 사이버 침해 사고 이후 신뢰 회복을 위해 오는 3월 박윤영 대표이사 취임 후 CEO 직속 정보보안 TF를 꾸린다.

KT는 10일 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “오는 3월 박윤영 대표이사 취임 후에도 CEO 직속 정보보안 TF를 꾸려 보안 거버넌스 전반을 재정비하고, 정보보안 체계를 단계적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

이어 “보안을 지속 가능한 경쟁력으로 내재화해 가입자 신뢰를 회복할 것”이라고 덧붙였다.

보안 사고 영향에 대해선 “14일간 위약금 면제 정책으로 23만 가입자 순감이 발생했고, 4500억원 규모 가입자 보상 패키지에 대한 재무적 타격이 발생했다”면서도 “사고 이전 가입자 순증도 있었기에 연간 가입자 규모는 늘었고, 이 순증 분이 매출 기반”이라고 설명했다.

KT 광화문빌딩 웨스트

아울러 신임 CEO 발탁과 이사회 교체 이후에도 기존 주주환원정책의 기조는 유지된다는 방침이다.

관련기사

KT는 “주주환원 규모를 지속적으로 늘려왔고, 올해엔 지난해보다는 더 나은 이익을 목표로 하고 있기에 새 CEO의 결정 역시 시장의 기대와 어긋나지는 않을 것”이라고 말했다.

한편, KT는 지난해 연결기준 연간 매출 28조2442억원, 영업익 2조4691억원을 기록했다.