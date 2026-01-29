KT 지니TV AI 에이전트, ‘멀티턴’ 서비스 제공…대화형 플랫폼으로 진화

KT는 지니 TV AI 에이전트 약 200만대 셋톱박스 이용 패턴을 분석한 결과 단순 음성 명령 중심 사용에서 일상 대화형 질문과 탐색 형태로 이용이 확대됐다고 29일 밝혔다.

지니 TV AI 에이전트는 사용자의 발화를 분석해 적합한 기능을 호출하는 마스터 에이전트와 분야별 역할을 수행하는 서브 에이전트 구조로 작동한다.

‘멀티 턴(Multi-turn) 대화’ 서비스를 제공해 사람과 자연스럽게 이어지는 대화 경험을 제공한다. 음성 인식률도 95% 이상으로 크게 개선됐다.

이를 통해 콘텐츠 추천, 정보 검색, 기기 제어 등 다양한 요청을 자연어 기반으로 처리할 수 있다. 영화 줄거리나 상황 묘사만으로 작품을 찾는 맥락 중심 검색 기능도 제공한다.

개인의 취향을 반영하는 지능형 파트너 역할도 한다. STM(Short-Term Memory)이 최근 대화 내용을 저장하면, LTM(Long-Term Memory)을 통해 장기적으로 의미 있는 정보를 추출해 기억한다.

질문 유형에 따라 여러 대형언어모델(LLM)을 자동으로 선택하는 방식도 도입했다.

KT는 애저 오픈AI 서비스와 GPT-4o 기반 한국어 특화 모델 등 SOTA-K를 연동해 서비스 품질을 높이고 멀티모달 모델 확보를 추진할 계획이다.