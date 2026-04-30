KT "어린이날 연휴에 광화문 '온마루' 관람하세요"

KT는 5월 가정의 달을 맞아 서울 종로구 광화문에 있는 체험형 전시관 KT 온마루에서 가족 단위 방문객을 위한 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

KT 온마루는 다가오는 연휴 기간 5월1일과 3일을 제외하고 정상 운영한다. 운영 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 위치는 서울시 종로구 세종대로 178 KT 광화문빌딩 웨스트 2층이다. 관람은 무료이며, 전문 도슨트가 진행하는 투어 프로그램 신청과 자유 관람이 가능하다. 도슨트 투어는 네이버 예약을 통해 신청할 수 있다.

KT 온마루는 세대 간 공감을 바탕으로 한 체험형 공간이다. 가족이 함께 전시를 관람하며 자연스럽게 과거와 현재를 연결되는 복합 문화 공간으로 활용되고 있다.

사진=KT

전보, 전화, 초고속인터넷, 휴대폰, 스마트폰으로 이어지는 전시를 통해 통신 기술의 진화 과정을 한눈에 살펴볼 수 있도록 구성됐다. 특히 통신의 역사적 흐름을 다루는 공간에선 전보 발송 등 초기 통신 방식을 직접 체험할 수 있어 과거 통신 환경에 대한 이해를 돕는다.

이와 함께 삐삐, PC통신 체험 등 레트로 콘텐츠를 더해 부모 세대에겐 추억을, 자녀 세대에겐 새로운 경험을 제공한다. 미래 기술 체험 공간에선 KT AI 기술을 활용해 이미지를 제작하는 등 기술과 일상 콘텐츠가 결합된 전시를 선보인다.

‘이음의 여정’ 공간에선 주기적으로 기획 전시를 선보이며 KT 비전과 체험 콘텐츠를 소개하고 있다. 5월엔 디지털 방명록을 통해 가족에게 메시지를 남길 수 있는 참여형 프로그램도 운영된다.

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특별 프로그램도 운영한다. KT 온마루를 찾은 가족 방문객을 대상으로 가족사진을 촬영해 AI 기술로 바뀐 사진을 인화하고 액자로 제작하는 서비스를 제공한다. 준비된 수량 소진 시까지 이벤트가 진행한다.

김동훈 KT 홍보실장은 “KT 온마루는 통신 기술의 변화를 체험하며 세대 간 공감과 대화를 이끌 수 있도록 기획된 공간”이라며 “연휴 기간 도심에서 의미 있는 시간을 보낼 수 있는 장소가 되길 기대한다”고 말했다.