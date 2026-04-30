삼성중공업, 1분기 영업익 두 배 넘게 증가…LNG선·FLNG 쌍끌이

삼성중공업이 고수익 선종 건조 확대와 부유식 액화천연가스 설비(FLNG) 프로젝트 매출 증가에 힘입어 올해 1분기 수익성을 크게 끌어올렸다.

삼성중공업은 30일 올해 1분기 매출 2조 9023억원, 영업이익 2731억원 잠정 실적을 공시했다.

매출은 전년 동기 대비 16% 증가하며 증가세를 이어갔다. 같은 기간 영업이익은 122% 늘어난 2731억원을 기록했다. 매출 확대와 함께 수익성 개선세도 지속됐다.

삼성중공업 건조 LNG운반선 (사진=삼성중공업)

조선 부문에서는 LNG운반선 등 고수익 주력 선종의 건조 증가와 글로벌 생산 거점 활용 확대가 실적을 뒷받침했다.

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해양 부문 매출도 늘고 있다. 말레이시아 제트엘엔지(ZLNG), 캐나다 시더, 모잠비크 코랄 등 FLNG 프로젝트 공정이 속도를 내면서 매출 증가에 기여하고 있다. 이에 따라 회사가 올해 실적 전망치로 제시한 매출 12조 8000억원 달성도 무난할 것으로 예상된다.

삼성중공업 관계자는 “생산 물량 확대 영향으로 2분기부터 매출은 더욱 증가할 전망”이라며 “3년 치 이상 양호한 수주잔고를 기반으로 안정적인 수익 창출 기반을 강화할 것”이라고 말했다.