우아한청년들, 3400명 라이더 의견 듣고 만든 신제품 7종 출시

배달의민족 물류 자회사 우아한청년들이 라이더 전용 장비 제품군을 확대했다.

우아한청년들은 30일 배달용품 브랜드 ‘배민라이더웨어’ 상반기 신제품 7종을 순차 출시한다고 밝혔다. 제품은 배민커넥트 스마트스토어를 통해 판매된다.

이번 신제품은 라이더 약 3400명의 인터뷰와 설문을 바탕으로 개발됐다. 배달 과정에서의 불편사항과 필요 기능을 반영해 기존 제품을 개선하고 신규 품목을 추가했다. 상반기 제품군은 지난해 4종에서 올해 7종으로 늘었다.

(사진=우아한청년들)

신제품에는 단열 기능을 강화한 ‘EPP 탑박스’가 포함됐다. 해당 제품은 경량 소재를 적용해 주행 부담을 줄이고, 잠금장치와 반사띠 등을 적용해 보관 편의성과 안전성을 높였다.

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기존 제품도 개편됐다. 배민백팩은 용량 확장과 함께 개폐 편의성을 개선했고, 우의는 상·하의 분리형 구조로 변경해 착용 편의성을 높였다. 여름용 티셔츠와 액세서리도 추가됐다.

회사 측은 라이더 작업 환경 개선을 위한 제품 개발을 이어갈 계획이라고 밝혔다.