우아한청년들, 라이더 커뮤니티 ‘배라클’ 출범

우아한청년들이 라이더 참여형 커뮤니티 ‘배민커넥트 베스트라이더클럽(배라클)’을 출범했다.

15일 회사에 따르면 배라클은 긍정적인 배달 경험을 확산하고 라이더 중심의 배달문화 개선을 목표로 운영된다.

이는 기존 라이더 모임 ‘배라모’를 확대 개편한 것으로, 향후 사회공헌 활동과 안전 캠페인 등을 중심으로 활동을 이어갈 예정이다.

(사진=우아한청년들)

첫 모임은 배민라이더스쿨에서 진행됐으며, 라이더 8명이 참여했다. 참가자들은 커뮤니티 운영 방향을 논의하고 안전 교육 프로그램을 체험하며 현장 의견을 전달했다. 슬립 사고 대응, 이륜차 운행 교육 등 신규 교육 콘텐츠도 공개됐다.

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현장에서는 이륜차 주행 상황을 가상으로 체험할 수 있는 VR 교육 기기도 처음 공개됐다. 회사는 해당 장비를 활용해 안전 교육의 실효성을 높인다는 계획이다.

배라클은 향후 정기 모임을 통해 참여 인원을 확대하고, 봉사활동과 지역 연계 프로그램 등을 추진할 예정이다. 일반 라이더로 참여 범위를 넓히는 방안도 검토된다.