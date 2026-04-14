우아한청년들, 라이더 대상 종합소득세 교육 무료 실시

업계 최초 전면 개방…신고 방법·절세 전략 온라인 제공

인터넷입력 :2026/04/14 09:30

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

우아한청년들이 종합소득세 신고 기간을 앞두고 배달 라이더를 대상으로 무료 세무 교육을 실시한다. 배달업계에서 모든 라이더에게 교육을 개방한 것은 이번이 처음이다.

14일 회사에 따르면 교육은 오는 20일과 30일 두 차례에 걸쳐 오후 3시부터 1시간 동안 실시간 온라인 강의로 진행된다. 별도 회원가입 없이 참여 가능하며, 배민라이더스쿨 홈페이지를 통해 수강할 수 있다.

강의는 배달 현장 경험이 있는 세무사가 맡아 소득 유형별 신고 방법과 절세 전략 등을 설명한다. 신규 라이더와 부업 종사자 등 다양한 상황을 고려해 단계별로 내용을 구성했으며, 강의 후 질의응답도 진행된다.

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(사진=우아한청년들)

이번 교육은 종합소득세 신고 과정이 어렵다는 현장 의견을 반영해 마련됐다. 앞서 진행된 유사 교육에는 700여 명이 참여해 높은 만족도를 기록한 바 있다.

우아한청년들은 온라인 교육 외에도 라이더 대상 온·오프라인 교육 프로그램을 운영하며 실무 지원을 확대하고 있다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
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