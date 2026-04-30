닷밀, 대구 이월드 83타워에 ‘글로우 사파리’ 개장…5월 2일 그랜드 오픈

콘텐츠 기반 공간 솔루션 기업 닷밀이 대구 이월드 83타워에 자체 지식재산(IP) 기반 실감 미디어 테마파크 ‘글로우 사파리’를 선보인다.

닷밀은 오는 5월 2일 대구 이월드 83타워에서 ‘글로우 사파리’를 그랜드 오픈한다고 밝혔다. 이번 프로젝트는 닷밀이 보유한 실감형 미디어아트 IP를 영남권 최대 테마파크인 이월드에 맞춤형으로 구현한 사례다.

닷밀은 단순한 콘텐츠 공급을 넘어 83타워의 공간 구조와 특성에 맞춰 하드웨어 시스템을 전면 재설계하고, 약 600평 규모 공간의 활용도를 높이는 콘텐츠 기반 공간 솔루션을 적용했다고 설명했다.

전시는 프리쇼를 시작으로 관람객을 빛의 세계로 이끄는 ‘웰컴 라이트’, 인터랙티브 기술이 적용된 ‘판다 밸리’, ‘판다 드림’, ‘판다 포레스트’ 등 총 8개 테마 존으로 구성된다. 관람객이 공간 안에서 직접 반응하고 움직이며 이야기를 완성해 가는 몰입형 스토리텔링 구조를 구현한 것이 특징이다.

세부 공간 연출에도 닷밀의 비주얼 기술이 반영됐다. 판다 정글의 플랜테리어 연출, 아이스 판다의 아나몰픽 영상, 판다 하우스의 생활 가구 속 미디어 연출 등이 대표적이다. 회사는 이를 통해 디지털 미디어와 물리적 공간 감각을 결합한 새로운 관람 경험을 제공하겠다는 계획이다.

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닷밀은 이번 프로젝트에서 피지컬 체험형 콘텐츠 비중도 대폭 늘렸다. 대형 에어바운스와 모래를 활용한 바다 체험, 스툴을 활용한 인터랙션 등 관람객의 신체 활동이 결합된 요소를 강화해 기술과 사람이 교감하는 경험 설계에 초점을 맞췄다.

정해운 닷밀 대표는 “안성 스타필드에서 검증된 ‘글로우 사파리’의 흥행 IP에 닷밀의 공간 솔루션 역량을 총동원해 대구 이월드만의 차별화된 몰입 공간을 구축했다”며 “이번 프로젝트를 통해 영남권 지역민들에게 실감 미디어가 줄 수 있는 최고의 경험을 선사하고, 닷밀의 공간 솔루션 사업이 국내외 문화공간의 새로운 표준이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.