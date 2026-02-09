닷밀, 독자 기술 기반 몰입형 플랫폼 ‘아스트라 코어’ 사업 본격화

콘텐츠 기반 공간 솔루션 기업 주식회사 닷밀은 독자 기술로 개발한 구형 디스플레이 기반 몰입형 공간 플랫폼 ‘ASTRA CORE(아스트라 코어)의 기술 고도화를 완료하고, 본격적인 사업 추진을 위한 핵심 기술 특허 일곱 건과 상표 출원을 마쳤다고 9일 밝혔다.

아스트라 코어는 라스베가스 랜드마크 스피어와 로스앤젤레스의 ‘코즘과 같이 구형 디스플레이 하드웨어를 중심으로 콘텐츠와 운영 솔루션을 하나의 표준 체계로 통합한 하드웨어 중심 플랫폼이다.

닷밀은 이를 통해 개별 설계에 의존하던 기존 방식에서 벗어나 반복 적용이 가능한 기술 기반 공간 사업 구조를 구축한다는 계획이다.

아스트라 코어 연출 예시 이미지

닷밀은 아스트라 코어의 기술적 독점성과 실제 운영 환경에서의 안정성 확보를 위해 총 일곱 건의 핵심 기술 특허 출원을 완료했다. 해당 특허는 콘텐츠 저작 도구부터 제어와 유지보수까지 플랫폼 전 주기를 아우르는 기술로 구성됐다.

주요 내용은 ▲내외부 디스플레이 제어 방법 및 장치 ▲삼백육십 도 영상 매핑 방법 및 장치 ▲이용자 인지 시뮬레이션 기술 ▲구형 디스플레이 장치 ▲삼백육십 도 미디어 콘텐츠 생성 방법 ▲구형 디스플레이 고장 탐지 방법 ▲물리 구동 장치 결합 콘텐츠 제공 방법 등이다.

아스트라 코어는 소형 구형 디스플레이부터 대형 돔 구조까지 다양한 규모에 적용할 수 있도록 설계됐다. 테마파크와 상설 몰입형 전시관, 대형 복합 문화시설 등 서로 다른 목적의 공간에 단일 플랫폼 기반 기술 적용이 가능하며, 구축 비용은 규모에 따라 수십억 원에서 수백억 원 수준으로 형성될 수 있다.

닷밀은 중장기 확장 방향으로 로봇암과 모션체어 등 물리적 구동 장치를 활용한 체험형 설비와의 결합도 검토하고 있다. 이를 통해 단순 관람형 공간을 넘어 체감형과 다크라이드형 콘텐츠로 활용 범위를 넓히고, 장기적인 운영 효율성과 품질 관리 역량을 강화할 계획이다.

닷밀 관계자는 "아스트라 코어는 단순 콘텐츠 솔루션을 넘어 실제 물리적 공간에서 작동하는 하드웨어 중심 통합 플랫폼"이라며 "이번 특허 확보를 통해 구형 디스플레이 기반 몰입형 공간 사업의 기술적 기반을 강화한 만큼 다양한 형태의 공간 사업으로 확장해 나가겠다"고 말했다.