"테슬라 쏜다"...요기요, 5월 할인·적립 행사 열어

배달 애플리케이션 요기요가 5월 한 달간 할인·적립 중심의 행사를 진행한다.

요기요는 30일 ‘메가핫딜 패밀리위크’ 행사를 다음 달 1일부터 31일까지 운영한다고 밝혔다. 어린이날과 어버이날 등 가족 모임 수요가 늘어나는 시기를 겨냥한 것이다.

이번 행사에서는 포인트 적립과 할인 쿠폰, 경품 이벤트가 함께 진행된다. ‘요기더적립’ 이용 고객을 대상으로 한 이벤트에서는 추첨을 통해 테슬라 Model Y가 경품으로 제공된다.

(사진=요기요)

또 전체 이용자를 대상으로 총 3억원 규모의 포인트 지급 이벤트가 마련됐으며, 행사 기간 동안 매일 참여가 가능하다. 지급된 포인트는 음식 주문과 장보기 등 앱 내 서비스에서 사용할 수 있다.

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브랜드 할인도 포함됐다. 일부 프랜차이즈 브랜드에 대해 일정 금액 할인 쿠폰이 제공되며, 장보기 카테고리에서는 편의점과 마트 관련 할인 및 무료배송 혜택도 적용된다.

회사 측은 5월 외식·장보기 수요 증가에 맞춰 혜택을 확대했다고 설명했다.