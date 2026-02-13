열흘 만에 1300명 참여…신라면세점, ‘설래는 세일’ 인기

신라면세점은 설 명절을 맞아 진행한 ‘설來는 세일(설래는 세일)’ 행사가 고객들에게 인기를 얻고 있다고 13일 밝혔다.

신라면세점에 따르면 지난 1일부터 내국인 출국객을 대상으로 진행 중인 이번 행사에 댓글이 약 10일 만에 1300개 이상 달렸다.

‘가족을 위한 선물’을 테마로 마련된 이번 행사는 100달러 이상 구매 후 ‘부모님께 완벽한 하루를 선물하고 싶은 사연’을 남긴 고객 중 5명을 추첨해 총 250만원 상당의 서울신라호텔 1박 2일 패키지를 제공한다. 패키지에는 ▲서울신라호텔 그랜드 코너 디럭스 1박 ▲팔선 디너 코스(2인) ▲끌레드뽀 보떼 스파 트리트먼트 80분권(2인) ▲스냅 사진 촬영 혜택 등이 포함됐다.

신라면세점, 설 맞이 ‘설래는 세일’ 프로모션 인기. (제공=호텔신라)

현재까지 행사 페이지에는 고객들의 진심 어린 사연이 실시간으로 게재되고 있다. 고객들은 “엄마 칠순 기념으로 꼭 보내드리고 싶다”, “30년 동안 쉬지 않고 일하신 아버지께 하루라도 왕 같은 휴식을 드리고 싶다” 등의 사연을 남겼다.

신라면세점 관계자는 “이번 서울신라호텔 경품 프로모션은 고객들의 높은 관심과 참여 속에 성황리에 진행되며, 호텔신라 브랜드에 대한 고객들의 선호를 다시 한 번 확인할 수 있었다”며 “호텔신라 브랜드 자산을 활용한 공동 마케팅을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.