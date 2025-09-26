신라면세점, 중국인 크루즈 단체 관광객 유치

중국인 단체 관광객 무비자 허용 첫날…단체 관광객 신라면세점 방문

유통입력 :2025/09/26 08:55

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

신라면세점은 오는 29일 중국 단체 관광객 무비자 입국 허용에 맞춰 인천항에 첫 기항하는 대형 크루즈인 중국 선사 톈진동방국제크루즈의 7만7천톤급 ‘드림호’ 승선객들이 서울점을 찾는다고 26일 밝혔다.

신라면세점은 드림호 단체 관광객들에게 꽃다발을 증정하는 환영행사를 진행할 예정이다. 사은품과 함께 중국인에게 인기있는 화장품 브랜드 최대 60% 할인하는 등 프로모션도 진행한다.

신라면세점 관계자는 “이번 방문을 시작으로 많은 단체 관광객 분들이 방문할 것으로 기대된다”면서 “쇼핑 환경을 재정비하고 마케팅 활동을 강화하는 등 만반의 준비를 해 나가겠다”고 말했다.

지난 2023년 한국행 첫 중국 패키지 단체 관광객이 서울시 장충동 소재 신라면세점 서울점을 방문해 환영 기념사진을 촬영하고 있다. (제공=호텔신라)

한편 신라면세점은 중국 현지 사무소 및 여행사들과의 협업을 통해 중국 단체 관광객 유치를 활성화하고 있다. 단체 관광객 고객을 위해 보이드(VOID) LED 대형 전광판 환영행사 및 골드 패스 등 환영 선물 제공하고 있으며, K-POP 팬미팅 등의 대형 단체고객 유치에도 적극적인 마케팅 활동을 진행하고 있다.

관련기사

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
신라면세점 중국 단체관광객 무비자 마케팅

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

양분된 反쿠팡연대…네이버·컬리 VS 신세계·알리바바

명륜진사갈비 오너 일가, 대부업 12곳 실소유...가맹점에 고금리 대출

"휴머노이드는 주권 산업...6천만원대 제품 내놓을 것"

세계 '광물·제련' 中 손아귀에…K-배터리 해법 있나

ZDNet Power Center