11번가, '월간 십일절' 행사 기간 늘리고 혜택 강화한다

11번가가 대표 행사인 ‘월간 십일절’의 행사 기간을 기존 3일에서 11일로 전면 확대하며 고객 혜택 강화에 나선다.

11번가는 다음달 1일부터 11일까지 3월 ‘월간 십일절’을 진행한다. 11일간 매일 할인쿠폰을 발급하고, 타임딜·라이브 방송 등 11번가의 대표 쇼핑 코너들을 총동원해 십일절만의 차별화된 쇼핑 경험을 선사한다는 계획이다.

행사 기간 11번가는 십일절 엠블럼이 부착된 상품에 적용할 수 있는 ‘2000원 할인 장바구니 쿠폰’(2만원 이상 구매 시)을 ID당 매일 1회 발급한다. 행사 마지막날인 11일에는 ‘3000원 할인 장바구니 쿠폰’(4만원 이상 구매 시)을 추가로 제공한다. 무료 멤버십인 ‘11번가플러스’ 회원 대상 ‘7% 할인 장바구니 쿠폰’(최대 5000원)을 행사 기간 ID당 1장 추가 지급해 혜택의 폭을 더욱 넓힌다.

3월 ‘월간 십일절’ 프로모션 이미지

11번가는 월간 십일절 확대와 함께 ‘웰컴 쿠폰팩’을 상시 혜택으로 전환, 최근 3개월간 구매 이력이 없는 신규·휴면 고객이 언제든지 최대 11만원의 할인 혜택을 받을 수 있도록 한다. 쿠폰은 특정 카테고리에 국한되지 않고 폭넓게 사용 가능한 장바구니 쿠폰 2종, 슈팅배송 쿠폰 1종, 뷰티·명품·가구 카테고리별 쿠폰 3종 등 총 6종으로 구성됐으며, ID당 1회 제공된다.

3월 ‘월간 십일절’은 신학기, 혼수·이사철 수요를 겨냥해 디지털/리빙 상품을 집중적으로 선보인다. 삼성전자, LG전자, 로보락, 드리미, 한샘, 브라운 등 카테고리별 대표 브랜드가 대거 참여해 인기 상품을 ‘십일절’ 한정 특가에 판매한다.

주요 상품으로는 로보락의 최상위 라인인 S시리즈 신제품 ‘S10 맥스V 울트라(S10 MaxV Ultra)’를 최대 혜택 적용 시 159만원에 판매하며, ‘바디프랜드 카릭스로보 안마의자 리퍼상품’을 10대 한정 139만원에, ‘드리미 X50s 프로 울트라’를 100대 한정 95만원에 선보인다. 학생, 직장인 사이에서 가성비 노트북으로 인기가 높은 ‘갤럭시 북4 NT750XGR-A51A’도 십일절 혜택가에 한정수량 판매를 진행한다.

‘LG전자’의 인기 가전제품을 온라인 최저가 수준에 만나볼 수 있는 라이브 방송도 행사 기간 총 9차례 진행된다. 1일 오후 9시 첫 방송에서는 ‘LG 휘센 오브제컬렉션 타워에어컨’, ‘LG 퓨리케어 360도 공기청정기’, ‘LG 트롬 오브제컬렉션 워시타워(세탁24kg·건조20kg)’ 등을 라이브 방송 특가에 선보인다. 방송 중 구매 고객을 대상으로 상품권 증정/11페이 포인트 적립 등의 혜택도 제공된다.

단 하루동안 이슈라이징 브랜드 1곳의 상품을 파격 할인하는 ‘원데이빅딜’도 3일 인기 럭셔리 리조트 ‘인스파이어’를 시작으로, 5일 소파 전문 브랜드 ‘자코모’, 10일 로봇청소기 브랜드 ‘나르왈’로 특가 행사를 이어간다.

11번가는 이번 ‘월간 십일절’에 맞춰 참여형 이벤트 ‘황금알 모으기’도 새롭게 선보인다. 미션 수행을 통해 모은 황금알을 깰 때마다 랜덤 포인트를 받을 수 있어 쇼핑에 즐거움을 더해줄 것으로 기대된다.

11번가 고광일 영업그룹장은 “월간 십일절의 압도적 혜택을 더 많은 고객이 더 오래 누릴 수 있도록 행사 기간을 11일로 전격 확대했다”며 “11일간 이어지는 풍성한 혜택을 통해 고객들이 매월 초 가장 먼저 찾는 쇼핑 채널로 자리매김하겠다”고 말했다.