상상을 현실로 바꾸는 갤럭시S26 '비주얼 에이전트'

[샌프란시스코(미국)=전화평 기자] 삼성전자가 새롭게 공개한 ‘갤럭시 S26’ 시리즈는 하드웨어의 물리적 한계를 소프트웨어와 AI로 극복하는 데 주력했다. 단순히 이미지를 기록하는 장치를 넘어, 사용자 의도를 파악해 사진을 재창조하는 ‘비주얼 에이전트’로의 진화를 꾀했다는 평가다.

조성대 삼성전자 MX사업부 비주얼솔루션팀장(부사장)은 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 '갤럭시 S26 시리즈'에 탑재된 혁신적인 카메라 기술에 대해 소개했다. 조 부사장은 갤럭시 S26의 카메라 소프트웨어와 화질, 나이토그래피 솔루션 등 비주얼 관련 기술 개발을 총괄하고 있다.

25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 진행된 갤럭시 카메라 혁신 브리핑에서 조성대 삼성전자 MX사업부 비주얼솔루션팀장(부사장)이 설명하고 있는 모습.(사진=삼성전자)

전용 노이즈 제거 블록과 130만장 학습 AI…야간 촬영의 진화

이번 시리즈의 기술적 핵심은 저조도 환경에서 위력을 발휘하는 ‘나이토그래피’의 고도화다. 하드웨어 측면에서는 울트라 모델의 광각과 망원 조리개 값을 전작 대비 각각 47%, 38% 개선해 광량 확보를 극대화했다.

소프트웨어적으로는 AP(애플리케이션 프로세서) 내부에 ‘전용 노이즈 제거 블록’을 새롭게 추가해 차별화했다. 기존에는 ISP(이미지처리장치) 가동 후 노이즈를 처리했으나, S26은 센서 단계에서 발생하는 노이즈를 선제적으로 제거해 디테일을 보존한다.

또한 머신러닝 기법으로 최대 130만 장의 장면을 사전 학습한 ‘AI 기반 노출 시스템’을 프로비주얼 엔진에 이식했다. 여기에 흔들림을 감지하는 ‘자이로 데이터’ 변화량을 실시간 결합해, 야간 영상 촬영 중 갑작스러운 장면 전환이나 피사체 변화가 발생하더라도 자연스럽고 안정적인 밝기 제어가 가능하도록 구현했다.

포토 어시스트, 프롬프트 한 줄로 사진 재구성

생성형 AI 기반의 ‘포토 어시스트’는 단순 편집을 넘어섰다. 사용자가 텍스트나 음성으로 프롬프트를 입력하면 AI가 사진 전체의 맥락을 파악해 결과물을 생성하는 것이다. 예를 들어 “빨간색 정장으로 바꿔줘”라고 명령하면, AI가 인물과 의상을 정밀하게 분리한 뒤 주변의 그림자와 빛 반사까지 계산해 이질감 없는 합성물을 만들어낸다.

정교한 기술로 사용자가 삭제 영역을 대략적으로만 지정해도 AI가 의도를 파악해 지우고 싶은 객체만 정확히 선택한다. 특히 얼굴의 절반이 가려진 사진에서 가려진 부위를 지울 때, 단순히 배경을 채우는 것이 아니라 전체 이미지를 이해해 나머지 반쪽 얼굴을 기반으로 자연스러운 이목구비를 복원해내는 수준까지 발전했다.

나아가 텍스트뿐만 아니라 음성, 합성할 객체 이미지 등 멀티 모달 입력을 지원해 사용자가 상상하는 장면을 더욱 직관적으로 비주얼화할 수 있게 됐다.

노태문 삼성전자 DX부문장(사장)이 기자 간담회에서 인사말을 전하고 있다.(사진=삼성전자)

5년째 같은 센서 논란…노태문 사장 “최적의 조합이 가치 결정”

하지만 일반·플러스 모델의 이미지 센서가 5년째 동일하다는 점은 숙제로 남았다.

관련기사

이에 대해 노태문 삼성전자 사장은 간담회에서 “최종 화질은 센서, 렌즈, AP 성능의 종합적인 최적 조합에 의해 결정된다”며 “현시점에서 소비자에게 가장 좋은 가치를 줄 수 있는 조합을 판단해 적용한 것”이라고 밝혔다.

조 부사장 역시 “스마트폰 센서는 DSLR 대비 크기가 작기 때문에 AI 기반의 ISP 기술이 필수적”이라며 “센서가 작을수록 AI의 노이즈 제어 역할이 더욱 중요해지며, 하드웨어와 AI의 협업이 향후 카메라 발전의 핵심이 될 것”이라고 덧붙였다.