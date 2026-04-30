배민상품권 판매 2000억 돌파…선물 수요 증가

1분기 판매액 20% 늘어…가정의 달 맞아 테마 디자인 출시

인터넷입력 :2026/04/30 10:11

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

배달의민족 상품권이 선물 수요 확대에 힘입어 판매가 증가하고 있다.

우아한형제들은 30일 ‘배민상품권’의 올해 1분기 판매액이 전년 동기 대비 약 20% 증가해 2000억원을 넘어섰다고 밝혔다.

회사 측은 기념일이나 행사 선물로 상품권을 활용하는 사례가 늘어난 것이 판매 증가의 주요 요인이라고 설명했다. 배민상품권은 수신자가 배달의민족 앱에서 원하는 음식이나 상품을 선택해 사용할 수 있어 활용도가 높은 편이다.

(사진=우아한형제들)

실제 올해 1분기 판매된 상품권 중 약 95%가 해당 기간 내 사용된 것으로 나타났다. 별도 방문 없이 앱에서 바로 사용할 수 있는 점이 이용률을 높인 것으로 분석된다.

배민은 5월 가정의 달을 맞아 한 달간 선물용 테마 디자인을 적용한 상품권을 선보일 예정이다.

관련기사

또한 카카오톡 선물하기와의 제휴를 통해 다른 브랜드 모바일 상품권도 배달의민족 앱에서 사용할 수 있도록 했다. 해당 제휴를 통한 주문 건수와 금액도 각각 증가한 것으로 집계됐다.

우아한형제들 관계자는 “상품권 사용 편의성을 높이고 제휴를 확대할 계획”이라고 밝혔다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
배달의민족 배민 배민상품권 우아한형제들

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성 파운드리, 광통신 모듈 대형 업체 수주…'실리콘 포토닉스' 시동

"FSD 되는 테슬라 빌려타면 되네?"...쏘카 큰그림 엿보니

[르포] 밭고랑도 코너링도 알아서…대동 AI 트랙터 타보니

네이버 하반기 전략..."무료배송으로 모으고, AI 브리핑으로 번다"

ZDNet Power Center