배민상품권 판매 2000억 돌파…선물 수요 증가

배달의민족 상품권이 선물 수요 확대에 힘입어 판매가 증가하고 있다.

우아한형제들은 30일 ‘배민상품권’의 올해 1분기 판매액이 전년 동기 대비 약 20% 증가해 2000억원을 넘어섰다고 밝혔다.

회사 측은 기념일이나 행사 선물로 상품권을 활용하는 사례가 늘어난 것이 판매 증가의 주요 요인이라고 설명했다. 배민상품권은 수신자가 배달의민족 앱에서 원하는 음식이나 상품을 선택해 사용할 수 있어 활용도가 높은 편이다.

(사진=우아한형제들)

실제 올해 1분기 판매된 상품권 중 약 95%가 해당 기간 내 사용된 것으로 나타났다. 별도 방문 없이 앱에서 바로 사용할 수 있는 점이 이용률을 높인 것으로 분석된다.

배민은 5월 가정의 달을 맞아 한 달간 선물용 테마 디자인을 적용한 상품권을 선보일 예정이다.

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또한 카카오톡 선물하기와의 제휴를 통해 다른 브랜드 모바일 상품권도 배달의민족 앱에서 사용할 수 있도록 했다. 해당 제휴를 통한 주문 건수와 금액도 각각 증가한 것으로 집계됐다.

우아한형제들 관계자는 “상품권 사용 편의성을 높이고 제휴를 확대할 계획”이라고 밝혔다.