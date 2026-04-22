배민, ‘한그릇’ 서비스 유료화…일반 이용자 건당 500원 부과

배달의민족이 소량 주문 서비스인 ‘한그릇’에 대해 일반 이용자 대상 유료화를 시행한다. 다만 유료 멤버십인 ‘배민클럽’ 가입자에게는 기존과 같이 무료 혜택을 유지한다.

22일 배민을 운영하는 우아한형제들에 따르면 회사는 최소 주문금액 없이 1인분 주문이 가능한 ‘한그릇’ 서비스에 대해 배민클럽 비구독자를 대상으로 건당 500원의 이용료를 부과하기로 했다.

해당 서비스는 그간 모든 이용자에게 무료로 제공해 왔으나, 서비스 도입 약 1년 만에 일반 이용자에 한해 유료로 전환한 것이다. 배민클럽 가입자는 기존과 동일하게 무료로 이용할 수 있다.

배민라이더웨어. (사진=우아한청년들)

‘한그릇’은 최소 주문금액 없이 음식 한 그릇도 주문할 수 있도록 한 서비스로, 1인 가구 증가와 소량 주문 수요 확대에 맞춰 지난해 4월 29일 도입됐다.

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업계는 낮은 주문 단가에도 배달비 지원이 수반되는 구조여서 플랫폼 입장에서는 비용 부담이 적지 않았던 것으로 보고 있다. 실제로 쿠팡이츠 등 경쟁사의 유사한 소량 주문 서비스의 경우 처음부터 구독자 한정 혜택 중심으로 운영돼 온 바 있다.

배민 운영사 우아한형제들 관계자는 "배민클럽 구독자 혜택을 강화하고, 안정적인 서비스 운영과 배달 품질 개선에 투자하기 위한 것"이라고 밝혔다.