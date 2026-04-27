고유가 피해지원금, '배민'서 더 쉽게 쓴다

대면 결제 기능 연동…24만여 가맹점서 사용 가능

인터넷입력 :2026/04/27 10:57

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

배달의민족이 정부의 고유가 피해지원금 사용 편의성을 높이기 위한 기능을 확대했다.

배민을 운영하는 우아한형제들은 배달의민족 앱에서 ‘만나서 카드 결제’ 기능을 통해 지원금을 사용할 수 있도록 안내를 강화했다고 27일 밝혔다. 해당 기능은 배달 주문 시 라이더를 통해 대면 결제하는 방식이다.

지원금은 주소지 관할 지자체 내 연 매출 30억원 이하 가맹점에서 사용 가능하며, 배민 앱에서는 약 24만 개 가게에서 이용할 수 있다.

(사진=우아한형제들)

회사는 앱 내 메인 화면에 전용 아이콘과 안내 배너를 추가해 사용 방법과 가맹점 정보를 확인할 수 있도록 했다. 이를 통해 지원금 사용부터 주문까지 이어지는 이용 동선을 단순화했다는 설명이다.

관련기사

또한 입점 업주를 대상으로 별도 안내 페이지를 통해 결제 방식과 적용 조건 등을 제공하고 있다.

우아한형제들 관계자는 “지원금 활용도를 높여 소상공인 매출에도 도움이 되도록 하겠다”고 밝혔다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
우아한형제들 배달의민족 배민 배달앱 배달플랫폼

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

하정우, 부산 북갑 등판 초읽기…AI 정책 사령탑 누가 맡나

[단독] KT, 새 CPO 영입...김창오 과기정통부 PM 스카우트

[AI 리더스] 장인수 이노에이엑스 "AX 파트너로 도약…조직 재편해 실행형 AI 구축한다"

이 대통령, '알파고 아버지' 하사비스 딥마인드 CEO 만난다

ZDNet Power Center