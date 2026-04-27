고유가 피해지원금, '배민'서 더 쉽게 쓴다

배달의민족이 정부의 고유가 피해지원금 사용 편의성을 높이기 위한 기능을 확대했다.

배민을 운영하는 우아한형제들은 배달의민족 앱에서 ‘만나서 카드 결제’ 기능을 통해 지원금을 사용할 수 있도록 안내를 강화했다고 27일 밝혔다. 해당 기능은 배달 주문 시 라이더를 통해 대면 결제하는 방식이다.

지원금은 주소지 관할 지자체 내 연 매출 30억원 이하 가맹점에서 사용 가능하며, 배민 앱에서는 약 24만 개 가게에서 이용할 수 있다.

(사진=우아한형제들)

회사는 앱 내 메인 화면에 전용 아이콘과 안내 배너를 추가해 사용 방법과 가맹점 정보를 확인할 수 있도록 했다. 이를 통해 지원금 사용부터 주문까지 이어지는 이용 동선을 단순화했다는 설명이다.

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또한 입점 업주를 대상으로 별도 안내 페이지를 통해 결제 방식과 적용 조건 등을 제공하고 있다.

우아한형제들 관계자는 “지원금 활용도를 높여 소상공인 매출에도 도움이 되도록 하겠다”고 밝혔다.