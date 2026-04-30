[르포] 한국GM 창원공장 가보니…로봇팔 끝에서 탄생한 트랙스

노란색 산업용 로봇 팔이 쉴 새 없이 움직이며 차체를 조립한다. 사람의 흔적을 찾기 어려운 공장 안에서는 안전을 위해 세워진 펜스 안에 설치된 거대한 로봇이 용접할 때마다 불꽃이 튀었다. 지난해 25만여대의 쉐보레 트랙스 크로스오버가 생산된 한국GM 창원공장 내부의 모습이다.

창원공장은 GM의 소형 스포츠유틸리티차(SUV) 거점 중 하나다. 2023년 트랙스 생산을 위해 약 3조원을 들여 신규 설비를 갖춘 공장으로 한국GM 관계자들은 "국내 완성차 공장 중 가장 신식 설비를 자랑한다"고 자부심을 드러냈다.

실제로 차체 공정은 이미 사람의 손을 떠난 듯 보인다. 627대의 로봇이 용접과 조립을 맡고, 자동화율은 100%에 달한다. 노란 로봇 팔은 일정한 리듬으로 차체를 붙이고, 카메라 기반 '빈피킹 시스템'은 뒤섞인 부품을 스스로 골라 정확히 배치한다.

한국GM 창원공장 차체 공장 모습 (사진=한국GM)

지난 28일 오후 3시께 차체 공장과 조립 공장을 둘러보면서 가장 와닿은 점은 자동화였다. 수많은 로봇을 따라 움직이는 트랙스는 단 한 치의 오차 없이 완성됐다.

이동우 한국GM 생산부문 부사장은 "창원 공장은 글로벌 지침에 맞춰 지어진 마더팩터리"라며 "많은 해외 임직원들이 창원 공장 자동화 등에 대해서 많은 부분을 배우고, 보고 가고 있다"고 말했다.

쉐보레 트랙스 차체가 만들어지는 차체 공장 규모는 약 4만 8000㎡로, 축구장 6~7개를 합친 수준이다. 이곳에서는 시간당 약 60~66대를 생산한다.

생산은 하부 구조물을 만드는 것부터 시작된다. 플로어와 언더바디, 프론트 구조물이 먼저 조립된다. 이후 좌우 사이드 바디가 결합되고 약 3650개 용접 포인트를 로봇이 용접한다. 이 과정은 100% 완전 자동화됐다. 용접이 끝나면 지붕이 장착된 뒤 도장 공정으로 이동된다. 이 모든 과정은 자동화 로봇이 이송한다.

쉐보레 트랙스 크로스오버를 조립하는 모습. (사진=한국GM)

이어서 조립 공장에 들어서면 비로소 작업자의 모습이 보인다. 이 공정은 도색까지 끝난 차량을 출고하기 위한 마지막 단계다. 이날 오후 3시 21분 기준 생산량은 446대로 2분 뒤 448대, 다시 1분 뒤 449대, 25분에는 451대까지 늘었다. 분 단위로 차량이 완성되는 구조다.

이 같은 생산성을 뒷받침하는 것은 자동화 설비다. 대표적으로 '버티컬 어드저스트먼트 캐리어(VAC)'는 차량 높이를 작업자에 맞춰 자동으로 조정한다. 위를 보고 작업해야 하는 조립 공정 특성에 맞춰 설계됐다. 이는 GM 최초로 창원공장에 적용된 설비로, 작업자의 안전과 편의, 조립 오차를 줄이기 위한 것이다.

타이어 장착 역시 자동화됐다. 컨베이어를 따라 움직이는 차량에 맞춰 로봇이 휠과 타이어를 집어 정확하게 체결한다. 차량마다 기록된 타이어 인치를 정확히 읽어내고 적합한 부품을 적재적소에 끼워 넣었다.

창원에서 북미까지…끊김 없는 수출 라인

생산이 끝난 트랙스는 이제 주력 시장인 북미로 향할 준비에 나선다. 29일 오전 10시 30분. 창원 마산합포구 가포동에 위치한 마산가포신항에 들어서자 한눈에 담기 어려울 정도로 넓은 공터에 트랙스 차량이 빼곡하게 정렬돼 있다. 끝이 보이지 않을 정도로 이어진 차량 행렬이 항만을 가득 채웠다.

마산 가포신항 전경. 한국GM은 28일 쉐보레 트랙스 크로스오버 총 7500대 선적할 예정이다. (사진=한국GM)

이곳은 창원에서 생산된 차량이 세계로 향하는 출발점이다. 특히 북미 시장으로 가는 핵심 관문이다. 이날 주차된 수출 대기 차량은 약 6천~7천대에 달했다. 빼곡한 차량 너머로 거대한 자동차 운반선(PCTC) 두 척이 정박해 있다.

조흥제 마산신항 운영주식회사 본부장은 "현재 항만에는 GM 차량 약 7천 대가 대기 중이며, 야적장 규모는 약 10만 평 수준"이라고 설명했다. 가포신항에서 처리되는 물동량 중 한국GM 창원공장 비중은 절대적이다. 지난해 수출 물량 총 48만대 가운데 약 25만대가 한국GM 차량이었다.

항만을 찾는 PCTC는 한 척당 최대 4700여대를 실을 수 있다. 하루 최대 1500~2000대 선적이 가능하다. 이곳에서 출발한 수출 차량은 미국 캘리포니아주 베니시아 항만을 포함한 북미 주요 항만을 향한다. 북미 대륙 서안까지는 약 15일, 동부 해안까지는 30일이 소요된다.

수출을 위해 선적 대기 중인 쉐보레 트랙스 크로스오버 (사진=한국GM)

차량이 수출되기 전 가포신항은 최종 품질 점검과 안전 확인을 거치는 최종 공정의 역할을 맡는다. 한국GM 관계자는 "고객 인도 직전, 마지막 품질과 안전을 책임지는 단계"라고 강조했다.

관련기사

창원 공장과 가포신항은 하나의 시스템처럼 움직인다. 공장에서 생산된 차량은 곧바로 항만으로 이동하고, 선박을 통해 북미로 향한다. 생산과 물류가 끊김 없이 이어지는 구조다.

이러한 흐름 속에서 한국GM은 글로벌 소형 SUV 생산 허브로 자리 잡았다. 트랙스와 트레일블레이저 누적 생산량은 200만대를 넘어섰고, 북미 시장에서도 높은 판매 비중을 유지하고 있다. 2분마다 한 대씩 생산된 트랙스는 불과 2~4주 뒤 미국 도로 위를 달린다.