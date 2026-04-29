KG모빌리티, 튀르키예서 무쏘 글로벌 출사표…수출 확대 시동

KG모빌리티(KGM)가 최대 수출국인 튀르키예에서 픽업트럭 '무쏘' 글로벌 론칭 행사를 열고 해외 시장 공략에 본격 나섰다.

KGM은 28일부터 29일까지(현지시간) 튀르키예 카파도키아 메리어트 호텔에서 글로벌 론칭 행사를 개최했다고 밝혔다. 행사에는 곽재선 회장과 곽정현 사장을 비롯해 유럽, 중남미, 아시아, 중동 등 31개국 딜러와 기자, 인플루언서 등 170여 명이 참석했다.

이번 행사는 무쏘의 글로벌 첫 공개와 함께 시승 프로그램 중심으로 진행됐다. 참가자들은 고속도로뿐 아니라 데브란트 계곡과 젤베 지역 등 오프로드 코스를 주행하며 차량의 주행 성능과 승차감을 체험했다.

KG모빌리티, 튀르키예에서 무쏘 글로벌 론칭 행사 개최 (사진=KG모빌리티)

무쏘는 국내 픽업 시장에서 이미 경쟁력을 입증한 모델이다. KGM에 따르면 무쏘는 올해 3월까지 국내 픽업 시장 점유율 50% 이상을 기록했다.

곽재선 KGM 회장은 행사에서 "무쏘는 국내 시장에서 호평을 받고 있어 해외 시장에서도 충분한 경쟁력을 갖췄다"며 "글로벌 딜러들이 시승을 통해 차량의 강점을 직접 확인할 수 있을 것"이라고 말했다.

튀르키예는 KGM의 최대 수출국이다. 지난해 KGM은 튀르키예에 1만3337대를 수출했으며, 올해 3월 누적 기준으로도 6082대를 기록해 주요 시장으로 자리 잡고 있다.

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KGM은 이번 론칭을 시작으로 국가별 출시를 확대하는 한편 차별화된 마케팅 전략과 현지 딜러 협력을 통해 판매 확대에 나설 계획이다.

한편 KGM은 올해 들어 독일 딜러 콘퍼런스, 액티언 하이브리드 론칭, 베트남 시장 진출 준비 등 글로벌 사업 확대에 속도를 내고 있다.