금호타이어, 1분기 영업익 1470억원…10분기 연속 매출 1조원

금호타이어가 글로벌 시장에서 고수익 제품 중심 전략을 앞세워 2026년 1분기 두 자릿수 수익성을 기록하며 실적 개선 흐름을 이어갔다. 대외 불확실성에도 불구하고 프리미엄 타이어 판매 확대와 지역 다변화가 실적을 견인한 것으로 분석된다.

금호타이어는 28일 2026년 1분기 연결 기준 매출액 1조1678억원, 영업이익 1470억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익률은 12.6%다.

전년 동기와 비교하면 매출은 1조262억원에서 약 3.2% 감소했지만, 영업이익은 1466억원에서 0.3% 증가했다. 이에 따라 영업이익률도 12.1%에서 12.6%로 0.5%포인트 개선됐다.

금호타이어 정일택 대표이사 사장 (사진=금호타이어)

금호타이어는 이번 실적에 대해 북미와 유럽 시장을 중심으로 신차용(OE) 타이어 공급 확대와 교체용(RE) 타이어 판매 증가가 동시에 이뤄지며 상승을 이끌었다고 설명했다.. 금호타이어는 2023년 4분기 이후 10개 분기 연속으로 분기 매출 1조원을 넘어섰다.

미국의 관세 부과 등 불리한 외부 환경 속에서도 프리미엄 신제품과 고인치 타이어 중심의 제품 믹스 개선이 수익성 방어에 주효했다. 1분기 기준 18인치 이상 고인치 제품 비중은 45.1%를 기록했으며, 글로벌 OE 매출 내 전기차(EV) 타이어 공급 비중도 20.6%까지 확대됐다.

금호타이어는 올해 매출 5조1000억원 달성을 목표로 제시한 상태다. 아울러 고인치 타이어 비중을 47%까지 끌어올리고, EV 타이어 공급 비중도 30% 수준으로 확대한다는 계획이다.

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금호타이어는 미국 관세와 중동 지역 분쟁 등 비용 증가 요인이 존재하지만, 글로벌 매출 확대와 고수익 제품 중심의 질적 성장을 통해 대응하고 있다고 설명했다.

또한 함평 및 유럽 공장 건설을 통해 한국·유럽·북미를 잇는 글로벌 생산 체계를 구축하고, 이를 기반으로 시장 확대와 수익성 확보를 동시에 추진할 방침이다.