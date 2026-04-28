람보르기니, 우르스 SE 한정판 공개…800마력 하이브리드

오토모빌리 람보르기니가 한정판 슈퍼 SUV '우루스 SE 테토네로'를 공개했다.

람보르기니는 2026 밀라노 디자인 위크에서 해당 모델을 선보였으며, 총 630대 한정 생산된다. 우루스 SE 테토네로는 800마력(CV)의 하이브리드 파워트레인을 탑재한 고성능 SUV로, 비올라 파시파에와 베르데 메르쿠리우스 두 가지 버전으로 출시된다.

이번 모델은 람보르기니 디자인 조직 센트로 스틸레와 개인화 프로그램 '애드 퍼스넘' 스튜디오 협업으로 개발됐다. 기존에 없던 외장 컬러와 실내 구성을 조합해 70가지 이상의 개인화 옵션을 제공하는 것이 특징이다.

오토모빌리 람보르기니 슈퍼 SUV 우루스 SE 테토네로 공개 (사진=오토모빌리 람보르기니)

외장은 총 6가지 기본 컬러에 추가 그래픽 옵션을 더해 다양한 조합이 가능하며, 차체 상부와 루프, 스포일러 등에는 네로 샤이니 컬러가 적용된다. 여기에 브레이크 캘리퍼 색상 선택, 21~23인치 휠 옵션, '63' 기념 로고 적용 등 커스터마이징 요소도 강화됐다.

실내 역시 카본 파이버 소재를 적극 활용하고 디나미카 가죽과 코르사-텍스 마이크로파이버를 조합했다. 기본 색상인 네로 아데를 중심으로 다양한 대비 컬러와 12가지 시트·자수 옵션을 제공해 개인화 폭을 넓혔다.

파워트레인은 4.0리터 V8 트윈터보 엔진과 전기 모터, 25.9kWh 리튬이온 배터리를 결합한 플러그인 하이브리드 시스템이다. 전기 모드만으로 60㎞ 이상 주행이 가능하며, 사륜구동 시스템과 전자식 토크 스플리터를 통해 다양한 주행 환경에서 안정적인 성능을 제공한다.

최고출력은 800마력, 최대토크는 950Nm에 달한다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 3.4초, 200㎞까지 11.2초가 소요되며 최고속도는 시속 312㎞다.

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타이어는 피렐리 P 제로 시리즈가 적용되며, 겨울철에는 스콜피온 윈터 2 타이어가 제공된다. 모든 타이어에는 하이브리드 성능에 최적화된 피렐리 일렉트 기술이 적용됐다.

페데리코 포스키니 람보르기니 마케팅·세일즈 총괄은 "애드 퍼스넘 프로그램은 브랜드의 독점성과 개성을 가장 잘 보여주는 요소"라며 "한정판 모델에서 개인화는 고객의 개성을 반영하면서도 람보르기니 DNA를 유지하는 핵심 요소"라고 말했다.