충주맨 김선태, 첫 스타트업 협업…자동차 리스·렌트 플랫폼 차즘

전 '충주맨' 김선태가 자동차 리스·렌트 플랫폼 '차즘(Chazm)'과 협업 콘텐츠를 공개하며 기업 협업 행보에 나섰다. 단순 출연을 넘어 이벤트 기획까지 참여하며 영향력을 확장하는 모습이다.

디자인앤프랙티스는 김선태가 지난 24일 자신의 채널을 통해 차즘 협업 영상을 공개했다고 27일 밝혔다. 이번 프로젝트는 김선태가 참여한 첫 스타트업 협업이자 첫 자동차 플랫폼 사례다.

영상에서 김선태는 차즘의 고객 경험 조직 'CX 버디(CX Buddy)' 신입사원으로 투입돼 상담부터 차량 인도까지 전 과정을 직접 수행했다. 전기차 구매를 고민하는 고객에게 "주행거리가 짧다면 전기차 구매는 비효율적"이라고 조언하는 등 직설적인 화법으로 현장감을 더했다.

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그는 차량 출고와 반납 과정까지 점검하며 자동차 금융 시장의 불신 구조도 지적했다. 이에 대해 정상연 차즘 대표는 "시장 평균 대비 40배 수준의 생산성을 기반으로 가격 경쟁력과 신뢰성을 확보했다"고 설명했다.

이번 협업의 핵심은 김선태가 참여한 이벤트 기획이다. 기존 '1년 지원' 혜택을 두고 "구독자 이벤트로는 부족하다"고 판단한 김선태는 직접 설득에 나섰고, 최종적으로 '3년 지원'으로 확대됐다.

이에 따라 '숨겨진 차키를 찾아라' 이벤트가 마련됐다. 이용자는 차즘 앱에서 공개되는 힌트를 바탕으로 전국 11개 장소를 방문해 QR 코드를 스캔하고, 이를 조합해 최종 차키 위치를 찾아야 한다.

최종 당첨자에게는 테슬라 모델 Y 리스료 3년 지원이 제공된다. 이외에도 닌텐도 스위치, 아웃백 상품권 등 다양한 경품이 준비됐다.

정상연 대표는 "김선태의 통찰이 반영된 콘텐츠가 고객에게 진정성 있게 전달되길 기대한다"며 "자동차 금융 시장의 고정관념을 깨는 서비스를 지속 선보일 것"이라고 밝혔다.

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해당 영상은 공개 사흘 만에 조회수 145만회를 기록하며 관심을 끌고 있다.

차즘은 디자인앤프랙티스가 운영하는 모빌리티 핀테크 플랫폼으로, 자동차 리스·렌트 전 과정을 데이터 기반으로 관리해 정보 비대칭 문제 해소를 목표로 하고 있다.