"사각지대 걱정 끝"…현대차·기아 '비전 펄스' 국제 무대서 인정

현대자동차·기아가 첨단 주행 안전 기술 '비전 펄스'를 앞세운 캠페인으로 글로벌 광고제에서 수상하며 기술 경쟁력을 입증했다.

현대차·기아는 국제 광고제 '원쇼'와 '스파이크 아시아'에서 비전 펄스 기술 캠페인이 각각 본상 2개와 동상을 수상했다고 26일 밝혔다.

원쇼에서는 '지적재산·제품디자인(IP&Product Design)'과 '실험적 시도·연구개발(Experimental·Internal Projects·R&D)' 부문에서 본상을 받았으며, 스파이크 아시아에서는 '혁신(Innovation)' 부문 동상을 수상했다.

현대차·기아 '비전 펄스' 원쇼, 스파이크아시아 수상 (사진=현대자동차그룹)

비전 펄스는 초광대역(UWB) 전파를 활용해 차량 주변 사물의 위치를 실시간으로 정밀 파악하는 주행 안전 기술이다. 차량과 주변 객체 간 신호 송수신 시간을 기반으로 위치를 계산해 충돌 위험이 감지되면 운전자에게 경고를 제공한다.

특히 GHz 대역의 초광대역 신호를 활용해 전파 간섭을 줄이고, 장애물을 통과하거나 돌아가는 특성으로 도심 교차로 등 복잡한 환경에서도 약 100m 범위 내 사물을 최대 10cm 오차 수준으로 인식할 수 있는 것이 특징이다.

현대차·기아는 해당 기술을 어린이 통학 안전에 적용하는 캠페인도 진행했다. 유치원 버스와 어린이에게 UWB 모듈을 탑재한 키링을 제공해 차량과 아이 위치를 동시에 파악하도록 했다. 키링은 수호신 캐릭터 형태로 제작됐으며, 수면 무드등 기능을 추가해 자연스럽게 충전이 이뤄지도록 설계됐다.

비전 펄스 작동 그래픽 (사진=현대자동차그룹)

심사위원단은 비전 펄스가 기존 디지털 키 생태계와 연계돼 별도 장비 없이 활용 가능하다는 점과, 기술을 통해 실제 생활 안전 문제를 해결한 점을 높이 평가했다.

관련기사

현대차·기아는 산업 현장에서도 기술 검증을 확대하고 있다. 기아 PBV 컨버전센터 생산라인에 적용해 지게차와 작업자 간 충돌 사고 방지 실증을 진행 중이며, 부산항만공사와 협력해 항만 현장에서도 실증 사업을 추진하고 있다.

현대차·기아 관계자는 "첨단 기술에 창의성을 더해 사회 문제 해결에 기여하려는 노력이 인정받았다"며 "앞으로도 기술을 통해 인류의 더 나은 삶에 기여하겠다"고 밝혔다.