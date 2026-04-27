미쉐린코리아, 지구의 날 맞아 '탄천 정화' 환경 활동 전개

미쉐린코리아가 지구의 날을 맞아 환경 보호 활동에 나섰다.

미쉐린코리아는 지난 23일 서울 강남자원회수시설과 탄천 일대에서 '프리저브 포 제로(Preserve for ZERO)' 캠페인의 일환으로 환경 보호 활동을 진행했다고 27일 밝혔다.

이번 활동에는 임직원 약 70명이 참여해 자원 순환과 하천 생태계 회복의 중요성을 직접 체험했다. 미쉐린코리아는 앞서 여의도와 중랑천 일대에서 생물다양성 보전 활동을 이어온 데 이어, 올해는 자원 순환과 수질 개선에 초점을 맞췄다.

미쉐린코리아 Preserve for ZERO 환경 보호 활동 진행 (사진=미쉐린코리아)

임직원들은 먼저 강남자원회수시설을 방문해 생활 폐기물이 자원으로 재활용되는 과정을 견학했다. 쓰레기 분리배출 교육과 함께 실제 폐기물 처리 공정을 확인하며 일상 속 환경 실천의 필요성을 되새겼다.

이후에는 NGO '더함께새희망'과 함께 탄천 일대에서 EM 흙공 만들기 및 투척 활동을 진행했다. EM 흙공은 유용 미생물을 활용해 하천 바닥의 오염 물질을 분해하고 수질 개선을 돕는 친환경 방식으로, 하천 생태계 회복에 기여하는 것으로 알려져 있다.

미셸 주 미쉐린코리아 대표는 "환경은 단순한 슬로건이 아니라 매일 실천해야 하는 책임"이라며 "작은 실천이 모여 사회 전반에 긍정적인 변화를 만들어낼 것"이라고 말했다.

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미쉐린은 2050년까지 타이어 소재를 100% 재생 가능 또는 재활용 소재로 전환하고, 전 사업 영역에서 탈탄소를 달성한다는 목표를 추진하고 있다.

국내에서는 'ZERO 캠페인'을 중심으로 환경 보호, 생물다양성 보전, 탄소 감축, 어린이 교통안전 등 다양한 사회적 과제를 통합적으로 추진하며 지속가능 경영을 이어가고 있다.