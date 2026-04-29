"글로벌 미래는 아프리카"…현대차그룹-런던대, 연구 성과 발표

현대자동차그룹이 영국 런던대학교 SOAS와 손잡고 아프리카 모빌리티 산업 연구 성과를 공유하며 미래 시장 공략에 속도를 낸다.

현대차그룹은 28일 서울 양재 본사에서 런던대학교 SOAS 산하 '지속가능한 구조 전환 연구소(CSST)'와 함께 아프리카 관련 연구 성과 보고회를 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 보고회는 '아프리카 모빌리티 산업의 글로벌 경쟁력과 비즈니스 성장 잠재력'을 주제로 진행됐으며, 장하준 교수와 안토니오 안드레오니 교수 등 글로벌 학계 인사를 비롯해 국내외 연구진과 정부 관계자들이 참석했다.

'SOAS CSST 연구 성과 보고회' 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. (아랫줄 좌측부터) 안토니오 안드레오니 런던대학교 SOAS CSST 공동소장, 파멜라 몬들리와 남아프리카공화국 산업개발공사 연구조사부 부장, 장하준 런던대학교 SOAS CSST 공동소장, 데이비드 마손도 남아프리카공화국 재무부 차관, 성 김 현대자동차그룹 전략기획담당 사장, 김흥수 현대차그룹 GSO 부사장, 신용석 현대차그룹 HMG경영연구원 원장, (윗줄 좌측부터) 정헌주 연세대학교 교수, 리차드 코줄-롸이트 SOAS CSST 연구교수, 이삼열 연세대학교 아프리카연구원 부원장, 방연상 연세대학교 아프리카연구원 원장, 이근 서울대학교 명예교수, 박철 현대차그룹 신사업전략실 상무, 사이먼 로버츠 런던대학교 SOAS 연구교수, 소피 반 휄렌 맨체스터대학교 교수 (사진=현대자동차그룹)

CSST는 2024년 설립된 연구기관으로, 아프리카의 지속가능한 산업 구조 전환을 위한 정책과 실행 과제를 연구하고 있다. 현대차그룹은 설립 단계부터 참여해 공급망, 재생에너지, 광물자원, 인프라 등 핵심 분야 연구를 지원해왔다.

이날 행사에서는 에너지 전환과 그린수소, 핵심 광물, 글로벌 공급망 재편, 산업정책, 개발금융 등 아프리카 산업 구조 변화의 주요 이슈가 폭넓게 논의됐다. 참석자들은 발표와 토론을 통해 아프리카 경제의 성장 가능성과 한계를 점검했다.

현대차그룹은 아프리카를 글로벌 사우스의 핵심 시장으로 보고 중장기 사업 기회를 모색하고 있다. 성 김 현대차그룹 전략기획담당 사장은 "글로벌 지속가능 성장의 다음 무대는 아프리카"라며 "이번 연구는 장기적 파트너십 구축의 출발점"이라고 밝혔다.

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장하준 교수는 "지속가능한 구조적 전환은 정부 정책과 기업 전략을 사회·환경적 목표와 함께 조율하는 데 있다"며 "정부와 기업, 공공기관, 지역사회가 협력하는 '생산적 연합'이 필요하다"고 강조했다.

현대차그룹은 이번 연구 성과 공유를 계기로 글로벌 기관들과 협력을 확대하고, 아프리카 모빌리티 산업을 중심으로 신규 사업 기회를 지속 발굴한다는 계획이다.