케이퓨얼셀, 148억원 규모 수소부품 재사용 사업 선정

수소 에너지 전문기업 케이퓨얼셀이 수소차 핵심부품을 재활용한 발전시스템 개발에 나선다.

케이퓨얼셀은 기후에너지환경부와 한국환경산업기술원이 추진하는 '수소자동차 핵심부품 재활용 기술개발사업' 내 '재사용 발전시스템 개발' 과제 주관기관으로 선정됐다고 28일 밝혔다.

이번 사업은 2026년 4월부터 2029년 12월까지 약 3년 9개월간 진행되며, 정부지원금 119억원을 포함해 총 148억3300만원 규모로 추진된다.

케이퓨얼셀 로고 (사진=케이퓨얼셀)

수소전기차 보급 확대에 따라 사용 후 연료전지와 고압 수소저장용기 처리 문제가 새로운 과제로 떠오른 가운데, 이번 사업은 폐부품의 잔존 성능을 평가하고 이를 발전 자원으로 재활용하는 기술 확보를 목표로 한다. 회수된 연료전지 스택과 700bar급 수소저장용기, 주변장치를 산업용 및 공공용 발전시스템으로 재사용하는 기술과 안전 기준을 함께 마련한다.

케이퓨얼셀은 연료전지 시스템 양산 경험과 300kW 병렬구조 개발 역량을 기반으로, 재사용 부품을 활용한 30kW급 이동형 발전기와 300kW급 정치형 발전기 개발을 총괄한다. 이동형 발전기는 전기차 충전, 선박, 비상전원 등에 활용되며, 정치형 발전기는 계통 연계형 발전 설비로 쓰일 예정이다.

이와 함께 회사는 사용 후 연료전지의 수명 예측을 위한 통합 성능평가실을 구축하고, 재사용 부품의 신뢰성과 품질 검증 체계도 마련할 계획이다. 일진하이솔루스 등 8개 산·학·연 기관이 참여하는 컨소시엄을 통해 부품 회수부터 진단, 실증, 표준화까지 전 과정을 수행한다.

이번 프로젝트를 통해 재사용 기반 발전시스템은 신품 대비 초기 구축 비용을 약 40% 이상 절감할 수 있을 것으로 기대된다. 이에 따라 도심형 이동식 충전소나 분산형 비상전원 등 친환경 에너지 시장 진입 장벽도 낮아질 전망이다.

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나성욱 케이퓨얼셀 대표는 "이번 과제는 폐기될 수소 부품을 발전 자산으로 전환하는 구조적 혁신"이라며 "재사용 수소 발전시스템 실증과 안전 기준 제도화를 통해 수소 순환경제 구축을 선도하겠다"고 말했다.

케이퓨얼셀은 코렌스 계열의 수소 에너지 기업으로, 연료전지 스택과 보조장치(BOP) 등 핵심 기술을 기반으로 차량용은 물론 선박·건물·데이터센터용 연료전지 시스템까지 사업 영역을 확대하고 있다.