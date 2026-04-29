정조 서재서 일하고 왕비처럼 보자기 묶고…'2026 궁중문화축전' 가보니

국가유산청과 국가유산진흥원이 주최하는 '2026 봄 궁중문화축전'이 서울 5대 궁궐에서 열리고 있는 가운데, 창경궁에 마련된 신규 체험 프로그램들이 관람객들의 발길을 이끌고 있다.

29일 창경궁에서 진행된 미디어 팸투어에서는 신규 프로그램인 '영춘헌, 봄의 서재'와 '왕비의 취향'을 직접 만나볼 수 있었다.

먼저 찾은 '영춘헌'은 과거 정조의 독서 공간이자 집무실로 쓰였던 전각이다. 이곳은 현재 1인용 책상과 와이파이, 콘센트 등이 갖춰진 '워케이션(Work+Vacation)' 공간으로 탈바꿈했다.

정조의 독서 공간이었던 '영춘헌'에서 워케이션을 체험할 수 있다.(사진=지디넷코리아)

정조의 독서 공간이었던 '영춘헌'에서 워케이션을 체험할 수 있다.(사진=지디넷코리아)

진미경 궁중문화축전팀장은 "정조의 서재였던 영춘헌의 역사성을 활용해, 단순히 공간을 관람하는 것에 그치지 않고 전각 안에서 오롯이 휴식과 업무를 느낄 수 있도록 기획했다"고 설명했다. 실제 현장에서는 사전 예약자들이 대청마루에 앉아 궁중차를 마시며 독서와 업무를 병행하는 모습을 볼 수 있었다.

영춘헌 체험을 마친 참가자들은 창경궁 대온실 교육관으로 이동해 '향낭 만들기'에 참여했다. 조선시대 궁궐의 조향사 격인 '향장'에서 착안한 프로그램이다.

조향 전문 강사의 지도 아래 심리 테스트를 거쳐 참가자 성향을 분석하고, 매화·먹향·백단향 등 한국적인 원료를 매칭해 향낭을 제작하는 방식이다.

창경궁 대온실에서는 '향낭 만들기'에 참여할 수 있다.(사진=지디넷코리아)

창경궁 대온실에서는 '향낭 만들기'에 참여할 수 있다.(사진=지디넷코리아)

이어 왕비의 침전이자 생활 공간이었던 통명전에서는 궁궐 여성들의 장식·포장 문화를 조명하는 '왕비의 취향' 프로그램이 진행됐다.

진 팀장은 "당시의 공예 기법을 상궁과 왕비가 등장하는 연극을 통해 재미있게 전달하고, 국가무형유산 전승자들의 작품 관람 및 보자기 포장 기법 체험을 결합한 콘텐츠"라고 소개했다.

체험은 관객 참여형 상황극으로 시작됐다. 참가자들은 세자빈에게 올릴 축원물을 함께 준비하는 역할을 맡았다. 상황극을 통해 김영희 옥장의 '옥나비 떨잠', 김영이 자수장의 '두루주머니', 박선경 매듭장의 '낙지발 노리개' 등 무형유산 작품들이 차례로 소개됐다.

상황극 이후에는 양정은 호호당 대표가 보자기 장인으로 나서 포장 기법을 실습했다. 양 대표는 "눈을 감고 선물을 전하고 싶은 사람을 떠올리는 것이 보자기 매듭의 첫 시작"이라며 예법과 배려를 중시했던 전통 포장의 의미를 강조했다.

통명전에서 진행되는 '왕비의 취향' 프로그램.(사진=지디넷코리아)

연극도 함께 겸해 방문객들의 시선을 사로잡았다.(사진=지디넷코리아)

이 밖에도 양화당 앞에서는 자원활동가 '궁이둥이'가 직접 기획한 '궁중놀이방'이 상설 운영 중이었다. 전체 선발 인원의 20%를 외국인 쿼터제로 선발해, 다국적 관람객들에게 원활하게 전통 놀이를 안내하는 모습이 눈길을 끌었다.

이날 국가유산진흥원에 따르면 올해로 12회째를 맞은 궁중문화축전은 최근 가파른 성장세를 보이고 있다. 기존 젊은 층을 중심으로 한 '10분 매진' 등 폭발적인 수요에 외국인 관광객의 유입이 크게 더해진 결과다.

현장 참가자를 위해 조성된 야외 북캉스촌.(사진=지디넷코리아)

대춘당지에서는 '물빛연화' 미디어아트가 진행돼 예약 없이도 관람이 가능하다.(사진=지디넷코리아)

실제로 공개된 주요 실적을 살펴보면, 궁중문화축전 프로그램 참여자 수는 2022년 24만 8614명에서 외국인 관광객이 본격적으로 유입된 2024년 67만 9972명으로 급증했고, 지난해에는 83만 7967명까지 늘어나며 3년 새 3배 이상 폭발적으로 뛰었다.

관람객 만족도 역시 2022년 91.22점에서 지난해 95.20점으로 매년 꾸준한 상승 곡선을 그리며 양적·질적 성장을 동시에 이뤄냈다.

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이러한 호응에 힘입어 올해 방문객 규모도 역대 최고치를 경신할 것으로 보인다. 지난해 봄 축전에 69만 8558명, 가을 축전에 69만 6321명이 방문해 총 139만여 명의 누적 관람객을 동원한 데 이어, 올해는 봄·가을 합산 165만 명을 무난히 돌파할 것으로 전망된다.

한편, 2026 봄 궁중문화축전은 오는 5월 3일까지 진행된다. 사전 예약을 하지 못한 방문객들도 현장에서 창경궁 '물빛연화' 미디어아트(오후 8시) 등 다채로운 야외 무료 프로그램을 즐길 수 있다.