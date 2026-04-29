[인사] 국가유산청 국가유산진흥원

인사입력 :2026/04/29 08:34

이도원 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇실장급

▲감사실장 김수진 ▲국제협력센터장 김연욱 ▲문화유산발굴연구단 문화유산연구실장 직무대리 이진호

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
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