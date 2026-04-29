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[인사] 국가유산청 국가유산진흥원
인사
입력 :2026/04/29 08:34
이도원 기자
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◇실장급
▲감사실장 김수진 ▲국제협력센터장 김연욱 ▲문화유산발굴연구단 문화유산연구실장 직무대리 이진호
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