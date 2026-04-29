문체부, BTS 광화문 공연 방한객 평균 8.7일 체류

방탄소년단(BTS) 공연이 외국인 관광객 유입은 물론 체류와 소비 확대까지 이끄는 것으로 나타났다. 공연 자체를 보러 한국을 찾은 방한객이 공연장 주변과 인근 지역까지 연계 방문하면서, 대형 한류 공연이 지역경제를 움직이는 실질적 관광 동력으로 작용하고 있다는 분석이다.

문화체육관광부(문체부)는 한국문화관광연구원, 한국관광공사와 함께 방탄소년단 광화문·고양 공연 관람객을 대상으로 현장 조사와 통신·카드 빅데이터 분석을 진행한 결과 이 같은 효과가 확인됐다고 29일 밝혔다.

현장 조사 결과, 광화문 공연을 찾은 외국인 관람객은 평균 8.7일 머물며 353만원을 소비한 것으로 집계됐다. 이는 올해 1분기 외래관광객 잠정치 평균인 체류 6.1일, 지출 245만원보다 각각 2.6일, 108만원 많은 수준이다.

고양종합운동장 공연을 찾은 외국인도 평균 7.4일 체류하고 291만원을 소비해 일반 방한객보다 체류일수와 지출액이 모두 높았다.

특히 고양 공연 관람객은 공연 전후로 ‘더 시티 서울’ 프로그램이 열리는 용산과 명동, 동대문디자인플라자, 국립현대미술관 등을 함께 찾은 것으로 조사됐다. 공연 당일 관람에 그치지 않고 주변 관광지와 문화공간으로 동선을 넓히는 경향이 뚜렷했다는 게 문체부 설명이다.

빅데이터 분석에서는 공연 당일 지역경제 파급력이 더 선명하게 드러났다. 관광공사가 고양 공연장 인근 일산서구 대화동 일대의 통신·카드 데이터를 지난해 같은 기간과 비교한 결과, 방탄소년단 공연이 열린 3일간 외국인 방문객 수는 1397명에서 4만8581명으로 35배 늘었고, 외국인 카드 소비액은 890만원에서 3억3780만원으로 38배 급증했다.

정부는 이런 흐름을 지역관광 활성화 전략과 연결할 방침이다. 문체부는 지난 2월 제11차 국가관광전략회의에서 케이컬처를 활용한 한국관광 홍보와 지역관광 대도약 방안을 발표한 바 있다.

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후속 조치로 6월 12일부터 13일까지 예정된 방탄소년단 부산 공연과 연계해 6월 1일부터 15일까지 환영 주간을 운영하고, 공연 관람객의 지역 방문을 유도할 계획이다. 아울러 지역 케이팝 콘서트 개최 4건과 콘서트 연계 케이컬처 체험 전시 2개소를 지원하고, 케이드라마와 뮤직비디오 촬영지와 연계한 한류관광 대표 코스도 계속 발굴할 예정이다.

강정원 문체부 관광정책실장은 “이번 방탄소년단 광화문·고양 공연 분석을 통해 대형 한류 공연의 지역 방문 효과를 확인할 수 있었다”며 “중요한 것은 공연 자체 단일 관광상품을 넘어 수도권 방문이 지역으로 이어질 수 있도록 케이컬처와 지역 관광콘텐츠를 연계하는 것”이라고 밝혔다. 이어 “음악과 영화, 드라마, 게임 등 케이컬처 경험 자체가 목적이 되는 외래객의 지역 방문이 체류형 관광으로 이어질 수 있도록 적극 지원할 계획”이라고 말했다.