문체부, 국내외 대학생 교류로 ‘케이-컬처’ 확산 나선다

문화체육관광부(문체부)가 국내외 대학 간 협업을 기반으로 해외 현지에서 한국문화를 알리는 대학 지원 사업을 추진한다.

문체부는 한국국제문화교류진흥원과 함께 ‘어울림 한국문화페스티벌 대학지원 사업’을 추진한다고 29일 밝혔다. 이 사업은 국내 대학과 해외 대학이 함께 재외한국문화원이 없는 지역에서 한국문화 행사를 여는 방식으로 운영된다. 문체부는 이를 통해 국제문화교류를 활성화하고 한국문화 확산을 도모할 계획이다.

문체부는 이번 사업이 기존 케이팝과 드라마 중심의 한류를 넘어 학술적 교류와 지역 맞춤형 문화행사로 범위를 넓힌다는 점에 의미를 두고 있다. 특히 해외 대학생이 직접 참여해 현지 수요를 반영한 프로그램을 기획한다는 점에서 일방향 홍보가 아닌 쌍방향 문화교류 모델로 설계됐다고 설명했다.

사업 참여 대학은 공모를 통해 선정했다. 평가에서는 해외 대학과의 교류·협력 기반, 프로그램 기획력과 수행 역량, 사업의 지속 가능성, 파급효과 등을 종합적으로 검토했다. 그 결과 경기대와 계명대, 극동대, 나사렛대, 연세대, 추계예술대, 한국예술종합학교, 한성대, 한양대 등 국내 9개 대학이 선정됐다. 이들 대학은 각각 우즈베키스탄, 베트남, 스리랑카, 필리핀, 영국, 중국, 콜롬비아, 튀르키예 등 해외 대학과 협력하게 된다.

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선정된 대학들은 앞으로 협력 대학과 함께 공연과 전시, 세미나 등 다양한 형태의 한국문화 행사를 해외 현지에서 개최할 예정이다. 세부 프로그램으로는 창작 뮤지컬과 전통악기 협연, 태권도, 한글, K-뷰티 체험 행사 등이 포함된다. 문체부는 대학의 자율성과 창의성을 바탕으로 현지 여건에 맞는 다채로운 프로그램이 나올 것으로 기대하고 있다.

문체부 관계자는 “‘어울림 한국문화페스티벌 사업’은 재외한국문화원 이외에도 다양한 수행 주체가 참여하는 구조로 기획했다”며 “대학의 자율성과 창의성을 바탕으로 기획된 다양한 한국문화 행사가 안정적으로 추진되도록 뒷받침하겠다”고 밝혔다.