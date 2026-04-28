문체부, 17개 시도와 관광국장 회의…‘지역관광 대도약’ 이행 속도

문화체육관광부(문체부)가 전국 17개 시도와 함께 지역관광 활성화 대책의 현장 이행 점검에 나섰다. 방한관광 확대의 성패가 결국 지역에 달려 있다는 판단 아래 중앙정부와 지방정부 간 협력 체계를 더 촘촘히 다지겠다는 취지다.

문체부는 28일 정부세종청사에서 강정원 관광정책실장 주재로 전국 17개 시도 관광국장 회의를 열었다고 밝혔다.

이번 회의는 지난 2월 대통령 주재로 열린 제11차 국가관광전략회의에서 발표한 ‘방한관광 대전환 및 지역관광 대도약 대책’을 성공적으로 실행하기 위해 마련됐다. 문체부는 방한관광 대전환의 핵심 성공 요인으로 지방정부의 주도적 역할이 중요하다는 공감대 속에서 이번 회의를 열었다고 설명했다.

특히 최근 관광기본법 개정을 통해 관광 분야 최고 의사결정기구인 국가관광전략회의가 대통령 소속으로 격상된 만큼, 이번 회의는 강화된 정책 위상에 맞춰 중앙과 지방의 소통 창구를 본격적으로 가동하는 첫 자리라는 의미도 담겼다.

이날 회의에서는 지방공항의 방한관광 거점화, 숙박업 진흥체계 강화, 지역 특화 관광권 조성 방향, 관광개발사업 성과관리제도 도입, 대한민국 명소 발굴 등 지역별 특화 관광콘텐츠 육성, 바가지요금 근절 등 관광 수용태세 개선 방안이 집중적으로 논의됐다.

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문체부는 이 자리에서 각 지역의 관광 현안을 청취하고, 지방정부가 정책 이행 과정에서 겪는 애로사항도 함께 들었다. 현장 의견은 향후 정책 추진 과정에 적극 반영할 계획이다.

강정원 관광정책실장은 “방한객 3000만 명 시대의 승부처는 결국 지역에 있으며, 그 성공의 열쇠는 지방정부가 쥐고 있다”며 “국가관광전략회의의 위상이 대통령 소속으로 격상된 만큼 문체부는 지방정부와 더욱 긴밀히 소통해 국민과 외국인 관광객 모두가 체감할 수 있는 관광 대도약을 실현하겠다”고 밝혔다.