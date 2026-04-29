문체부, 청년정책 추진실적 평가 장관급 기관 1위...청년 문화향유·창작·해외진출 지원 확대

문화체육관광부(문체부)가 국무조정실이 주관한 2025년 청년정책 추진실적 평가에서 장관급 기관 가운데 1위를 차지했다. 문화예술과 콘텐츠, 체육, 관광을 아우르는 정책을 통해 청년의 일상과 진로에 실질적인 도움을 준 점이 높은 평가를 받았다.

문체부는 이번 평가가 47개 중앙행정기관의 청년정책 추진 성과와 청년 삶 개선 기여도를 종합적으로 점검한 결과라고 29일 밝혔다. 또한 소관 분야 정책 역량을 바탕으로 청년과의 소통을 강화하고 정책 체감도를 높여온 점에서 좋은 평가를 받았다고 설명했다.

문체부는 지난해 청년의 문화 접근성을 높이고 청년 문화인의 성장 기반을 넓히는 데 정책 역량을 집중했다. 청년문화예술패스를 통해 19세 청년 약 16만명에게 공연·전시 관람비를 지원했고, 청년들이 자주 이용하는 헬스장과 수영장 등 체육시설 이용료를 문화비 소득공제 대상에 포함해 문화·여가비 부담을 덜었다.

청년예술인 지원도 확대했다. 국립예술단체 청년교육단원을 늘려 542명에게 전문교육과 현장 경험을 제공했고, 전통연희와 한국무용, 연극, 오케스트라 분야의 국립청년예술단 4개 단체를 신설했다. 청년예술인 예술활동 적립계좌도 새로 도입해 약 3000명이 창작활동을 이어가며 자립 기반을 마련할 수 있도록 지원했다.

콘텐츠 분야 청년 인재 양성도 이어졌다. 콘텐츠 창의인재 동반사업을 통해 청년 창작인재 326명을 발굴·육성했고, 멘토링과 우수 프로젝트 사업화 지원으로 산업계 진출을 도왔다. 애니메이션과 웹툰, 게임, 방송영상콘텐츠, 광고 분야에서는 현장형 교육과정을 운영해 실무역량을 키울 수 있도록 했다.

청년 의견을 정책에 반영하는 소통 구조도 강화했다. 문체부는 공식 누리집 ‘청년소리의 정원’과 청년문화포럼, 2030자문단과의 간담회 등을 통해 정책 제안을 수렴했고, 개별 사업 운영 과정에서도 참여자 의견을 반영해 제도 체감도를 높였다고 밝혔다.

문체부는 올해 청년정책 지원 폭을 한층 넓힌다. 2026년 청년정책은 총 41개 과제, 약 2380억원 규모로 추진된다. 새로 추진하는 ‘K-아트 청년 창작자 지원’ 사업을 통해 청년 순수예술 원천창작자 3000명에게 연 900만원의 창작지원금을 제공하고, 청년예술인 예술활동 적립계좌 지원 대상도 총 6000명으로 확대한다.

해외 도전 기회도 늘어난다. 문체부는 올해 처음 시행하는 ‘청년 K-컬처 글로벌 프런티어’ 사업을 통해 약 700명의 청년이 해외 현지에서 K-컬처 프로젝트를 기획·운영하거나 문화 관련 기관에서 실무 경험을 쌓을 수 있도록 지원할 계획이다. 여기에 1회 추경을 통해 문화예술기관 연수단원과 문학관 청년인턴, 산업현장 연계형 관광인력 양성, 콘텐츠 기업 인턴십 등을 추진해 총 725명 규모의 청년 현장 고용과 일 경험 확대를 지원한다.

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문화향유 정책도 더 넓어진다. 청년문화예술패스는 지원 대상을 기존 19세에서 19~20세로 확대하고, 이용 분야도 영화와 도서까지 넓힌다. 지원 인원은 16만명에서 28만명으로 늘어나며, 지원금은 수도권 15만원, 비수도권 20만원으로 차등화된다. 청년 문화예술인에게 공연 기회를 제공하는 ‘청춘마이크’ 사업도 확대해 약 300회 공연을 지원할 예정이다.

최휘영 장관은 “이번 평가 1위는 청년의 삶에 문화정책이 실질적인 힘이 될 수 있도록 현장과 함께 고민하고 정책으로 연결해 온 결과”라며 “청년은 K-컬처의 토대이자 미래인 만큼, 올해도 청년의 목소리를 정책의 출발점으로 삼아 실효성 있는 정책을 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.