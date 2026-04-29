엑스엘에이트, KT 위즈파크 전광판에 실시간 AI 영어 자막 쏜다

엑스엘에이트가 국내 프로 구장 최초로 인공지능(AI) 실시간 통번역 자막 솔루션을 야구장 전광판에 공급하며 스포츠 분야 AI 자막 시장에 진출했다.

엑스엘에이트는 KT 프로 야구단 KT 위즈의 홈구장 수원 KT 위즈파크에 AI 실시간 통번역 자막 솔루션 '이벤트캣'을 공급했다고 29일 밝혔다. 지난 2일 개막전을 시작으로 올 시즌 전체 홈경기 72경기의 현장 해설을 영어 자막으로 전광판에 송출하고 있다.

이벤트캣은 전 세계 영화제·시상식·대형 국제행사와 글로벌 미디어 기업 직시(Zixi)·케이튼 테크놀로지와 협력해 해외 스포츠 중계방송에서 활용돼 왔으나, 국내 프로 스포츠 경기장 전광판에 직접 자막을 제공하는 것은 이번이 처음이다. KT는 프로야구 경기장을 찾는 외국인 관중이 늘어난 데 따라 글로벌 팬의 관람 환경 개선을 위해 이벤트캣을 도입했다.

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(사진=엑스엘에이트)

이벤트캣 핵심 기술은 ▲발화 문맥에 맞춰 즉시 번역하는 동시 기계번역(SiMT) ▲긴 문장을 의미 단위로 나누는 자동 청킹(Chunking) ▲경기 시작 2분 전에도 전문 용어 학습이 가능한 용어집(Glossary) 기능이다. 20년 이상 축적된 전문가 선별 대화체 데이터 기반 AI 엔진과 실시간 자가 오류 수정 시스템을 결합해 2초 미만 초저지연으로 자막을 송출한다. 현재까지 1000개 이상 글로벌 기업·기관에서 50개 이상 언어 통번역을 지원하고 있다.

이상은 엑스엘에이트 최고운영책임자(COO)는 "KT와의 협업으로 스포츠 분야에서 AI 실시간 번역의 실용성을 확인할 수 있게 됐다"며 "야구 관람의 즐거움이 언어 장벽을 넘어 확산될 수 있도록 기술을 지속 발전시키겠다"고 말했다.