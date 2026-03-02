대법원-학교에서 쓰이는 KT AI

[바르셀로나(스페인)=박수형 기자] KT가 MWC26에서 대법원에 구축된 재판업무 지원 AI 플랫폼, 경기도교육청의 AI 교수 학습 플랫폼을 선보인다.

‘재판지원 AI 시스템’은 유사판례 검색, 쟁점 분석, 문서 작성 등 재판 관련 핵심 업무 전반에 AI 기술을 적용해 법관과 재판연구원, 법원공무원의 업무 생산성을 높이는 것이 목표다. KT는 리걸테크( AI의 상용 노하우를 바탕으로 최적의 데이터베이스와 맞춤형 AI 서비스를 단계적으로 구현할 계획이다.

이 사업은 총 45개월 간 4단계에 걸쳐 단계적으로 추진되며, 실사용자를 대상으로 12개 분야 128개 요구사항을 충족하는 고난이도 과업으로 설계됐다. 현재는 1년 차에 해당하는 ‘법률정보 지능형 검색’ 분야가 시범 오픈 단계이며 순차적으로 추가 서비스가 구축될 예정이다.

재판지원 AI 플랫폼에는 ▲지능형 의미기반 검색과 리서치 ▲요지 쟁점 분석 ▲신건(새로 접수된 사건) 검토 분석 ▲판결서와 검토보고서 작성 지원 ▲개인정보 추출 및 비식별화 등 다양한 서비스가 적용됐다.

KT는 올해 MWC 현장에서 ‘법률정보 지능형 검색 서비스’를 중점적으로 소개하며 법률문서의 맥락 이해와 고도화된 검색 분석 역량을 선보인다.

‘법률정보 지능형 검색 서비스’는 벡터 데이터베이스와 대용량 검색증강생성(RAG) 기술을 결합한다. 이를 바탕으로 유사 판례 검색이나 정밀 문서 기반 질의응답 기능을 구현하고, 이 밖에도 실시간 음성 텍스트 변환이나 신건 검토 분석 등 재판 업무 운영 효율성을 확보한다.

KT는 믿:음 K 2.0, Llama K 2종을 활용해 재판지원 최적의 LLM 라인업을 적용한다. KT는 200억 건의 법률 관련 고품질 데이터를 사전 학습해 자체 언어모델 품질을 확보했으며, 이를 기반으로 법률 관련 지식 언어모델 평가에서 우수한 성능을 입증했다.

아울러 법률 문서 이해도와 검색 노하우를 기반으로 판결문이나 소장, 준비서면, 답변서, 조서, 문헌 등 관련 문서 25TB 규모의 약 838만여 건 이상의 원천 데이터를 기반으로 한 데이터베이스도 구축한다.

AI 기반 교수학습 플랫폼 ‘하이러닝’은 공교육 현장에서 교사와 학생이 수업 전반에 걸쳐 활용할 수 있는 AI 기반 디지털 플랫폼으로 교사의 디지털 기반 수업 설계 및 운영과 학생의 자기주도학습 및 개인 맞춤 학습을 지원한다.

하이러닝의 대표적인 기능 중 하나는 ‘AI 진단추천’으로 학생들은 자신의 실력을 스스로 진단하고 목표를 설정하는 등 자기주도학습을 할 수 있게 된다. 또한 AI가 진단 결과를 바탕으로 학생 개개인의 수준과 학습 속도에 맞는 학습을 추천함으로써 개인 맞춤 학습이 이뤄진다.

이는 하이러닝 플랫폼의 학습 분석 시스템인 학습 기록 저장소(LRS)에 기반한다. 플랫폼 내 모든 학습 과정은 국제표준 규격인 xAPI를 통해 LRS에 수집 저장 관리 분석되며, 이를 바탕으로 개인 맞춤 학습 분석 및 피드백을 제공한다.

교사는 하이러닝의 디지털 환경에서 편리하게 수업을 설계하고 운영할 수 있다. AI 진단 결과를 AI 리포트로 확인하고, 데이터에 기반하여 학생의 수준에 맞는 문항을 출제하거나 수업을 준비할 수 있다. 특히 '통합학습창'이라는 디지털 수업 운영 도구는 온오프라인 학습을 결합한 블렌디드 수업 환경을 제공해 다수의 학생과 보다 활발한 상호작용을 가능하게 한다.

이와 함께 디지털 자료를 제작·공유하거나 공동으로 작업할 수 있으며, 모둠 활동 및 발표 등의 기능도 지원한다. 이러한 수업 운영과 학생 관리는 학습관리시스템(LMS)을 통해 더욱 쉽고 편리하게 할 수 있다.

유용규 KT 엔터프라이즈부문 공공사업본부장은 “KT는 앞으로도 ‘믿:음 2.0’ 등 다양한 AI를 활용한 공공기관의 실질적 니즈에 맞춘 서비스를 확대해, 공공영역에서 신뢰받는 AX 파트너가 되겠다”고 말했다