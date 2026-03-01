[MWC26 개막 D-1] 6G로 향하는 AI기반 네트워크 고도화

[바르셀로나(스페인)=박수형 기자] AI 서비스의 급물살에 통신 네트워크의 중요성은 더욱 커졌다. 수조원을 들여 AI 데이터센터를 짓더라도 데이터 학습과 추론을 거쳐 실제 지능화된 서비스를 위해서는 통신을 거치지 않고 불가능하다. 최근 들어 부상하는 피지컬AI도 초저지연 통신이 받쳐줘야 구현된다.

이처럼 AI 서비스를 위한 인프라로 네트워크를 바라보는 관점과 함께 네트워크를 구축하고 운영하는 글로벌 통신사들과 통신장비 회사들은 통신망 자체에 AI 기술을 도입하는 점에도 노력을 기울이고 있다.

MWC26 키워드로 AI 기지국(AI-RAN)이 단연 꼽힌다. 가상화 기지국 기반의 오픈랜이 MWC를 비롯해 글로벌 통신업계의 주된 화두였는데 AI-RAN으로 단숨에 바뀌었다.

무선을 포함, 네트워크에서 AI 도입 필요성이 커진 이유다. AI를 기반으로 데이터 트래픽과 에너지 사용을 관리하고 장애를 예측하며 얻을 수 있는 효용을 간과할 수 없다. 아울러 AI 기반의 네트워크가 새로운 사업 모델(BM)을 만들 수도 있다는 기대감도 부풀고 있다.

주요 기업들도 MWC 전시도 이에 초점이 맞춰질 것으로 보인다. 이를테면 MWC 최대 참여 기업인 화웨이는 자체적으로 AI 학습과 추론이 가능한 칩셋부터 클러스터 단위의 서버 기술력을 갖추면서 네트워크 솔루션 전반에 AI 적용이 가능한 회사로 꼽힌다.

삼성전자는 네트워크가 자율적으로 작동하는 AI 에이전트 시나리오와 기업용 차세대 AI 솔루션 공개를 예고했다. 에릭슨 역시 AI 네이티브 단계에 접어들었다며 RAN의 빔포밍과 커버리지 예측에 AI를 활용하는 새로운 기술을 예고했고, 엔비디아와 전략적인 파트너십을 체결한 노키아도 AI-RAN 로드맵을 제시할 것으로 예상된다.

네트워크 장비 회사들과 협력해 새로운 기술을 구현하는 통신사들도 전시 항목으로 AI 네트워크가 빠지지 않는다. SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 국내 이동통신 3사도 AI-RAN과 네트워크 최적화 기술, 네트워크 자동관리 솔루션을 선보일 계획이다.

AI가 적용된 네트워크는 일시적인 기술 트렌드로 그치지는 않을 것이라는 게 중론이다. 글로벌 통신업계가 다가올 6G 통신을 앞두고 네트워크 진화 과정에서 반드시 거쳐야 할 관문이기 때문이다.

현재 IMT-2030 프레임워크로 일컫는 6G 통신 비전의 초안이 마련됐고 글로벌 표준 작업 논의가 한창 진행되고 있다. 6G 비전에는 기존 통신에 AI와 센싱을 결합한 신규 서비스를 포함한다는 내용이 명시돼 있다. AI 네트워크의 본격적인 연구개발과 도입은 미래 6G 통신으로 나아가는 과정이라는 뜻이다.