TTA, 한중일 AI 네트워크 표준화 논의

한국이 중국, 일본과 함께 지능형 기지국(AI-RAN) 활성화와 6G 기술 주도권 확보를 위한 표준화 협력을 본격화한다.

한국정보통신기술협회(TTA)는 '제75차 한중일 IMT 표준협력 국제회의'를 부산에서 개최했다고 8일 밝혔다.

지난 7일부터 이날까지 열리는 회의에선 지난해 12월 과기정통부가 발표한 '하이퍼 AI 네트워크 전략' 핵심 과제인 차세대 네트워크 기술 확보 및 글로벌 표준화 협력에 관한 논의가 이뤄졌다.

사진=한국정보통신기술협회

TTA는 AI-RAN 인프라 실증 및 구축, 국제 레퍼런스 확보 등 실행 중심의 국내 연구개발(R&D) 계획 및 전략을 공유하고 아태지역 글로벌 사우스 시장 확산을 위한 협력을 제안했다.

한중일 협력을 기반으로 AI네트워크 성장 잠재력이 큰 글로벌 사우스 국가로 확산하기 위한 전략적 포석을 마련한 것이다.

이를 기반으로 오는 4월 브루나이에서 개최될 아태 무선그룹(AWG)에서의 AI-RAN 표준화 논의를 시작하고, 한중일간 협력 로드맵을 구체화하기로 했다.

아울러 다음 달 스위스 제네바에서 열릴 ITU-R 국제회의를 앞두고 6G 기술 성능 요구사항에 대한 한중일간 막판 조율도 이루어졌다.

6G 기술 성능 요구사항은 다음 달 ITU-R 국제회의에서 최종 확정될 예정이다.

관련기사

TTA는 이번 회의에서 3GPP에서 제안한 목표값을 기반으로 실효성 있는 성능 기준을 수립할 것을 제안했다. 6G는 서비스별 요구사항과 AI·센싱 등 신규 기능 도입이 핵심 지표임을 강조한 것이다.

손승현 TTA 회장은 “이번 회의는 우리 산업계가 중심이 돼 AI-RAN의 글로벌 확산을 위한 구체적인 청사진을 논의한 첫 자리”라며, “AI 고속도로 완성의 핵심인 초지능·초성능 네트워크 진화는 표준 거버넌스 확보가 필수적인 만큼, TTA의 모든 역량을 결집하겠다”고 밝혔다.