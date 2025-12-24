"6G, 탈중앙화 AI"…TTA, 디지털·AI 이정표 제시

한국정보통신기술협회(TTA)는 ‘ICT 표준화전략맵 2026년판’을 발간했다고 24일 밝혔다.

‘ICT 표준화전략맵’은 국내외 표준화 동향과 시장 수요를 분석해, 우리 정부와 기업이 집중해야 할 중점 기술별 표준화 항목을 제시하는 일종의 ‘국제표준 공략 지침서’다.

TTA는 12대 디지털 핵심기술을 선정했다. 6대 디지털 혁신기술인 AI, 데이터, 이동통신, 차세대보안, 디지털콘텐츠, 양자정보통신, 6대 디지털 기반기술인 지능형네트워크, 전파자원·환경, 사물인터넷, 클라우드컴퓨팅, 블록체인, 방송·미디어 등이다.

산·학·연·관 표준화 및 기술·정책 전문가 182명이 참여하는 기술표준분과위원회를 구성하여 82회의 회의를 진행했다.

이를 통해 향후 3년간 우리나라가 주력해야 할 171개의 중점 표준화 항목을 발굴하고, 이에 대한 구체적인 국제표준화 추진 전략을 마련했다.

구체적으로 인공지능 부문은 LLM 경량화, 범용 인공지능의 온디바이스 AI 기반 플랫폼 및 인공지능 자동화, 응용서비스 활성화 위한 표준화를 추진할 방침이다.

데이터 부문은 AI 데이터의 편향성 제거, 데이터 안정성 확보 기반 구축 및 데이터의 거버넌스를 위한 표준화를 추진할 예정이다.

이동통신 부문은 초고속 무선 성능 고도화, NTN 기술 표준 등 글로벌 6G 표준을 확보할 계획이다.

블록체인 부문은 탈중앙화 인공지능, 신원관리, 디지털 자산, 품질관리 공급망 기술의 실증, 확산을 위한 표준을 개발하는 게 목표다.

이번 연구 결과는 내년 정보통신방송 연구개발사업의 표준 개발과 R&D 표준 연계 과제 기획에 반영하고, 민간 보유 기술 중 표준화 가능성이 높은 기술을 발굴하거나 국제표준화 활동을 위한 가이드라인으로 활용된다.

이번 보고서는 TTA 홈페이지를 통해 누구나 내려받을 수 있다.

손승현 TTA 회장은 “디지털 핵심기술 분야의 주도권 경쟁이 치열한 환경에서 국가 R&D 성과의 글로벌 확산을 위해서는 국제표준 선점이 중요하다”며 “이번에 수립된 전략맵을 기반으로 산·학·연·관의 표준화 역량을 결집하여 우리나라가 디지털 핵심기술 분야의 국제표준화 중심축으로 도약할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.